Emprendedores crean servicio de entrega rápida en CDE

De esta manera le está haciendo frente a la pandemia del coronavirus que le quitó la posibilidad de trabajar en sus profesiones. “Soy árbitro y maestro de ceremonia en temas de eventos y en los dos no puedo hacer nada por el tema de la aglomeración de personas, y viendo la necesidad, tenemos que producir. Si no hay partido, no gano; si no hay eventos, tampoco. Entonces creamos esta empresa de servicio de logística y entrega a domicilio”, comenta.

Dijo que la necesidad obliga a la gente a ponerse en modo sobrevivencia y es así que surgió la idea de entregar pedidos puerta en puerta, desde la Feria Semanal de Productores Hortigranjeros del Alto Paraná, que funciona frente a la Terminal de Ómnibus de la ciudad, en el barrio Obrero.

El emprendedor relata que esta feria reúne semanalmente a productores de los 22 distritos del Alto Paraná que ofertan sus productos frescos traídos directamente de sus chacras. Generalmente, la muestra se realiza los días miércoles y jueves, pero por Semana Santa adelantaron ayer y hoy.

Explicó que las tareas están bien distribuidas. Dos personas se encargan de recibir los pedidos, otra de realizar las compras y entre dos se encargan de entregar los pedidos. El precio varía dependiendo de la distancia y va de 10.000 a 25.000 guaraníes dentro de Ciudad del Este. También reciben pedidos de municipios vecinos como Presidente Franco y Minga Guazú.

Recordó que la idea surgió para responder a una necesidad cada vez más creciente, de acceder sin mayores problemas a artículos de primera necesidad como son los alimentos. WF