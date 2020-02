Elizondo: "Un error grave"

El director de árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Horacio Elizondo, en charla con FALG (1080 AM), analizó al VAR y a los árbitros tras la fecha 4 del Apertura. “La fecha dejó un error grave en el partido Libertad 2-1 River en la sanción del penal (2º gol de Libertad), creemos que no se constituye una falta. En los videos se ve que hay un toque, pero que no llega a constituirse en una falta, para que sea falta tiene que ser una falta, no parecer una falta”, expuso. “Fue un balde de agua fría para lo que venimos trabajando, es un golpe duro”.