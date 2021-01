“El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”

El papa Francisco, con relación a la lectura de hoy, reflexionó: …“La liturgia de este domingo nos vuelve a proponer, en el prólogo del evangelio de San Juan, el significado más profundo del Nacimiento de Jesús. Él es la Palabra de Dios que se hizo hombre y puso su “tienda”, su morada entre los hombres. Dios se hizo mortal, frágil como nosotros, compartió nuestra condición humana, excepto en el pecado, pero cargó sobre sí mismo los nuestros, como si fuesen propios. Entró en nuestra historia, llegó a ser plenamente Dios-con-nosotros. El nacimiento de Jesús, entonces, nos muestra que Dios quiso unirse a cada hombre y a cada mujer, a cada uno de nosotros, para comunicarnos su vida y su alegría.

Así, Dios es Dios con nosotros, Dios que nos ama, Dios que camina con nosotros. Este es el mensaje de Navidad: el Verbo se hizo carne. De este modo, la Navidad nos revela el amor inmenso de Dios por la humanidad. De aquí se deriva también el entusiasmo, nuestra esperanza de cristianos, que en nuestra pobreza sabemos que somos amados, visitados y acompañados por Dios; y miramos al mundo y a la historia como el lugar donde caminar juntos con Él y entre nosotros, hacia los cielos nuevos y la tierra nueva.

Con el nacimiento de Jesús nació una promesa nueva, nació un mundo nuevo, pero también un mundo que puede ser siempre renovado. Dios siempre está presente para suscitar hombres nuevos, para purificar el mundo del pecado que lo envejece, del pecado que lo corrompe. ... Esta proximidad de Dios al hombre, a cada hombre, a cada uno de nosotros, es un don que no se acaba jamás. ¡Él está con nosotros! ¡Él es Dios con nosotros! Y esta cercanía no termina jamás. He aquí el gozoso anuncio de la Navidad: la luz divina, que inundó el corazón de la Virgen María y de san José, y guio los pasos de los pastores y de los magos, brilla también hoy para nosotros.

Asimismo, el Papa en el primer día del año 2021 compartió sus deseos de solidaridad y paz para este nuevo año que comienza: “Que la Virgen María nos obtenga del cielo el bien precioso de la paz que con tan solo las fuerzas humanas no se logra perseguir en plenitud”.

“La cultura del cuidado como camino de paz”, dijo Francisco, indicando que los dolorosos eventos que han marcado el camino de la humanidad el año pasado, especialmente la pandemia, “nos enseñan lo necesario que es interesarse por los problemas de los otros y compartir sus preocupaciones”.

Esta actitud representa el camino que conduce a la paz, porque favorece la construcción de una sociedad fundada en las relaciones de fraternidad.

Cada uno de nosotros, hombres y mujeres de este tiempo, está llamado a traer la paz cada día y en cada ambiente de vida, sosteniendo la mano al hermano que necesita una palabra de consuelo, un gesto de ternura, una ayuda solidaria.

Atendiendo al reciente aniversario de la fundación del Opus Dei, se extractarán semanalmente preguntas y respuestas para conocer mejor a esta institución de la Iglesia Católica: ¿Hay fieles del Opus Dei que viven el celibato? R: Además de los sacerdotes, algunos laicos —hombres y mujeres— viven el celibato, como un don de Dios y por motivos apostólicos. Esto les permite una mayor dedicación a tareas formativas, sin modificar en nada su condición laical, su situación profesional, su posición en la Iglesia y en la sociedad.

Asimismo, cada domingo extractaremos algunas frases de la exhortación apostólica Gaudete Et Exsultate del papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, que nos puedan ser útiles en este momento de pruebas ….A contracorriente…

Aun cuando uno defienda su fe y sus convicciones debe hacerlo con mansedumbre (cf. Pablo menciona la mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo. Propone que, si alguna vez nos preocupan las malas acciones del hermano, nos acerquemos a corregirle, pero “con espíritu de mansedumbre”.

En este sentido recuerda: “Piensa que también tú puedes ser tentado, y hasta los adversarios deben ser tratados con mansedumbre. En la Iglesia, muchas veces nos hemos equivocado por no haber acogido este pedido de la Palabra divina.

