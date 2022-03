El popular actor y humorista Luis D’Oliveira falleció a los 73 años

D’Oliveira tenía 73 años y se encontraba enfermo, aquejado de problemas de pulmón. Falleció en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

Carismático y divertido, don Luis recorrió un largo camino artístico con más de 53 años de trayectoria.

Luis D’Oliveira Lambiase nació el 19 de agosto de 1949 en Asunción. Inició su carrera actoral a los 17 años, en 1965, realizando teatro para niños en compañía de la legendaria Mercedes Jané, a quien considera su primera y gran maestra de teatro. Debutó en la tevé en el papel de Pinocho, con el primer teleteatro nacional en vivo.

Una de las comedias más aplaudidas en que participó fue Plata Yvyguy Rekávo. En los años 80 protagonizó Olitte Risa Show con su dupla José Olitte. Luego continuó con Los Compadres en Me cargo de risa, emitido por Telefuturo. También es muy recordado por su caracterización de Cantinflas. Desde hace varios meses el humorista apelaba a la solidaridad de la gente, pues la pensión graciable a la que debía acceder no era aprobada. A principios de marzo finalmente le fue concedida, aunque ya no dispuso de ella. Con su muerte se pierde a uno de los últimos integrantes de una histórica generación de actores y humoristas.