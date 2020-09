El panorama futbolero contempla una agenda pesada y hay que tener resto

Habrá más acción entre la definición del campeonato, la Copa Libertadores y clasificatorias para Qatar. La movida será intensa y bajo estricto control de protocolo sanitario, la Conmebol apunta a la reanudación de la Copa a partir del 15 de este mes, incluso ya se dieron a conocer los árbitros en la prosecución. Para Santos – Olimpia el uruguayo Leodán González; en Libertad – Boca el brasileño Rodolpho Toski y para Guaraní – Tigre el también charrúa Gustavo Tejera.

El viernes pasado el Legendario pisó el Defensores ya aclimatándose al campo de juego, ganando por el Apertura a Luqueño sin ningún obstáculo. El cuadro dirigido por Gustavo Costas enfrentará a Tigre el 17 que al igual que Bolívar están detrás de Palmeiras en el Grupo B. El equipo brasileño enfrentará un día antes al conjunto paceño en carácter de visitante, contando en sus filas con Gustavo Gómez, figura excluyente en la Selección Nacional. Resaltó en los últimos días la contratación de Cecilio Domínguez, incorporado por el Austin del fútbol de los Estados Unidos y cedido a préstamo a la institución de Dos Bocas, quien podrá contar con su concurso a partir de esta fase por la ventana excepcional que abrió la APF en el registro de pases. Mencionando las otras series, Olimpia tiene preparado su viaje en vuelo chárter a Brasil, midiendo el 15 a Santos que lidera la ronda. En otro juego, dos días más tarde Defensa y Justicia, último sin punto alguno y con escasa preparación por falta de competencia en su país (al igual que todos los equipos argentinos), aguardará por Delfín, que cuenta con una unidad y que anunció la contratación de Miguel Ángel Zahzú, entrenador con larga pasantía en el fútbol paraguayo donde alcanzara su mayor éxito en el 2007, logrando con Sportivo Luqueño el certamen Apertura de ese año. Y siguiendo con la cartelera de la vuelta copera en lo que concierne a equipos paraguayos, Libertad será anfitrión del partido ante Boca Juniors, asignado para el 17 en la Olla. En el orden local, Ramón Díaz no cuenta con sobresaltos en el tema sanitario, no así Boca, salpicado por el coronavirus, restando posibilidades al técnico Russo de contar con todos. El brote masivo contempla que sean considerados jugadores con poca experiencia por la situación planteada. Los argentinos con autorización del Ministerio de Salud practican en un predio del hotel donde están alojados. En total son 14, mientras otros 4 lo hacen de manera independiente en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza, señala la información de Olé. Entre sus figuras estelares a disposición del partido ante el Albinegro aparecen Iván Marcone y Edwin Cardona. El gran peso en cuanto al equipo lo tiene Carlos Tevez, su máxima estrella, y que será atracción en la Olla. Como el resto de las delegaciones, el traslado será en vuelo chárter retornando a sus respectivos países y de ahí a la siguiente confrontación, como pasa con Boca, que luego del juego de Asunción, irá a Colombia para medirse contra el DIM, dirigido por Aldo Bobadilla y que está último en el Grupo H. Tal como se aprecia, la Conmebol no cambió el fixture y se mantiene tal cual se había predispuesto hace bastante tiempo.Camino a Qatar La FIFA confirmó que el primer combo se disputará el jueves 8 y martes 13, contemplando estos juegos: En el Defensores del Chaco, Paraguay – Perú, Colombia – Venezuela en Barranquilla, Brasil – Bolivia en Recife, Argentina recibiendo a Ecuador en la Bombonera y Uruguay – Chile en el Centenario de Montevideo. El que tendrá debut absoluto en su selección es Gustavo Alfaro al frente de Ecuador, que a partir del lunes tomará el mando activo.La Federación de este país consiguió un vuelo de repatriación para traerlo al DT y sus integrantes del cuerpo técnico. La segunda fecha será el 13 de octubre, que señala Venezuela – Paraguay en Mérida, Perú – Brasil, Bolivia – Argentina, Chile – Colombia y Ecuador – Uruguay.Mirando adentro La recorrida de Berizzo debe ser muy efectiva y pensativa para los partidos de Eliminatorias. Existe buena probabilidad que varios del plano local serán considerados para el combo mencionado, sin descartar desde luego a los que están en el exterior y que forman parte de su base para los cotejos que se aproximan, atendiendo el microciclo realizado con anterioridad. En ese sentido, Gatito Fernández en Botafogo, Junior en el Atlético Mineiro, Gustavo Gómez en el Palmeiras, Blas Riveros en el Basilea de Suiza, Fabián Balbuena preparándose para el campeonato inglés que arranca el 12 de este mes. Otros jugadores del exterior que están al servicio de la Selección están en la previa y a la espera de sus respectivos torneos.Dos versiones Causó revuelo en Brasil la posible llegada del célebre Edinson Cavani, de 33 años, integrante de la selección uruguaya que según noticias de este país podría incorporarse a Gremio. De todas maneras hay contradicciones. El propio presidente de Gremio se encargó de desmentir que eso sea oficial; otros medios aseveran que el experimentado jugador arribaría mañana para someterse a la prueba médica. En las próximas horas podría esclarecerse el hecho. La verdad es que Cavani se llevó gran parte del interés del balompié mundial. A modo de recordatorio, Gremio comparte el Grupo E con Inter, América del Cali y Universidad Católica de Chile.Tres plazas y media A falta de confirmación de qué va a ocurrir con la Intermedia, todo parece indicar que ante la supresión de este año, podría recompensarse en el 2021 otorgándole tres plazas y media para la temporada 2022. Es decir, tres ascensos directos y un medio cupo que lidiarán el cuarto de la tabla y el penúltimo del promedio de los equipos de Primera División. Esta es la variante más significativa que se tiene en un certamen que dejó a mucha gente afuera, debido a que no están dadas las condiciones sanitarias como para que se pueda disputar. La Intermedia abarca todo el país y el Covid-19 sigue sacudiendo el territorio nacional.