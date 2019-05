El noble gesto de Willy

Corría el minuto 63 del juego entre Olimpia y River Plate, momento en que el árbitro Juan López sanciona penal para el Decano por una mano dentro del área. Tras las protestas, William Mendieta le explicó al árbitro que no fue penal y que fue él quien tocó el balón con la mano. Este gesto ha sido muy aplaudido. “Hice lo que sentí en el momento. Capaz el árbitro no vio bien de quién fue la mano y lo primero que hice fue decirle que fui yo. Es algo de lo que uno no puede sacar ventaja porque fue muy evidente. Los compañeros me felicitaron”, explicó ayer el Willy en comunicación con Fútbol a lo Grande, en Monumental 1080 AM.