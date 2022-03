Juan Manuel Brunetti renuncia al cargo de ministro de Educación este viernes 11. Justifica su decisión de meterse en la campaña electoral siendo el candidato a vicepresidente de Hugo Velázquez. Asegura que ganarán al cartismo y considera que la principal batalla debe ser contra el narcotráfico.

–¿Por qué no presentó inmediatamente su renuncia al MEC?

–Porque si nosotros miramos lo que establece la ley y lo que ocurrió en la historia, hay ministros de Educación que terminaron las internas, fueron electos y después renunciaron. Si miramos lo que dice el TEP sabemos que el 26 de octubre, las autoridades en general deben renunciar. Voy a renunciar el 11 de marzo porque creo que lo correcto es no estar mucho tiempo sin poder concentrarme al 100 por ciento en el MEC.

–¿Cuándo surge la idea de ser candidato a vicepresidente?

–Yo tomé la decisión el lunes cuando viene Hugo a mi casa y me dice ‘quiero que me acompañes’. Nosotros veníamos hablando de posibilidades, pero había otras personas que querían ser y estaban trabajando para ser vicepresidente. Hablé con el presidente, le dije que voy a ordenar las cosas, voy a hablar con mi equipo y voy a dejar una planificación.

–El MEC es considerado como un trampolín político...

–Hay ministerios que, por la envergadura, cantidad de funcionarios, el impacto que tienen y por el presupuesto, les dan más exposición a ciertos actores políticos. Yo primero ingresé a la política y después ingresé al ministerio. Yo no llegué al ministerio y después voy a la política. El ministerio me dio muchísima visibilidad y que también hubiera sido una mala publicidad si hubiese tenido denuncias de corrupción, problemas en el manejo, relacionamiento con gremios, docentes y sindicatos.

–La ANR ingresa a una agresiva campaña electoral...

–Nosotros arrancamos claro. Dijimos que hay que combatir al narcotráfico y al crimen organizado. Son los peores cánceres que tiene Paraguay. Distorsiona todo y no podemos permitir que siga habiendo impunidad con esta gente que está destruyendo el país.

–¿Se confirmó que el narcotráfico infiltró la política?

–Lo peor es que puede llegar gente a saludar o pedir una audiencia, foto en un acto, en el ministerio, pedir un abrazo. Podés tener un amigo que no sabés qué hace durante el día, pero a la noche viene a tomar una cerveza. Puede estar metido en cosas que vos no tenés la responsabilidad. Mientras vos no estés metido, te asegurás de que la plata que entre a tu cuenta no es malhabida y ahí podés estar tranquilo.

–¿Considera al cartismo un adversario fuerte?

–El Partido Colorado tiene dos movimientos: el oficialismo y el cartismo. Nosotros vamos a ganar al cartismo. No me parece un adversario imbatible. Vamos a ganar.

–¿Qué le hace confiar para sustentar esa afirmación?

–Nuestra oferta electoral es mejor. Hugo es una persona que tiene mucha experiencia política. Es una persona pragmática y un gran articulador. Vengo más del mundo de la gestión, de la administración, de la planificación y espero que en esa combinación entre una persona que si bien no es ajena a la clase política, tiene más experiencia en el sector privado, en la parte técnica y viene del mundo político.

–La figura de Hugo Velázquez tiene cuestionamientos. Es por el caso acta secreta de Itaipú y parentelas en la función pública...

–No solo hay que mirar al candidato a presidente y vicepresidente. Hay que mirar a todas las personas que quieran ingresar a la arena política y quieran poner su nombre dentro de la lista de candidatos. Nosotros dijimos que vamos a verificar los antecedentes de cada una de las personas. Esa es la renovación que necesita en la política el Paraguay. Verificar que las personas que lleguen a ser candidatos, realmente tengan buenos antecedentes y no que tengan cuentas pendientes con la Justicia.

–La narcopolítica salpicó a los colorados. Caso Ozorio, aparece en la foto con el vicepresidente. ¿Cómo impacta en la campaña?

–La Ley de Financiamiento Político viene a tratar de dar una respuesta. No es una ley para la interna del Partido Colorado. Es general, para el PLRA, Patria Querida y para todos los otros partidos. No se puede sectarizar y decir que el problema está solamente en un partido y un movimiento. La narcopolítica permeó a todos los partidos y movimientos y contra eso tenemos que combatir y estamos dispuestos a hacerlo. Vamos a exigir a todos los candidatos que presenten su declaración jurada de gastos, su declaración jurada de ingresos, de dónde va a salir la financiación de su campaña y vamos a pedir que hagan antes de inscribir su candidatura la declaración de intereses económicos así como dice la ley. En Paraguay necesitamos que se cumplan las leyes y tenemos que arrancar por el propio proceso electoral.

–¿Cómo va a controlar que el dinero sucio no llegue a su campaña electoral?

–Con la Ley de Financiamiento. Hay que implementar y cumplir.

–Pero muchas personas tienen vínculos con narcos...

–Esperamos que las investigaciones nos permitan poner ciertos filtros y quizás que esos filtros y controles no sean perfectos. Ahí es donde en una etapa posterior las instituciones tienen que funcionar. El presidente de la República dijo en su momento caiga quien caiga. Hoy, cuando vemos personas que representan al oficialismo caen de la misma manera que personas de otros sectores, queda demostrado que el caiga quien caiga está funcionando. No se defendió a nadie porque es del movimiento y se trató de proteger.

–¿Cree que hay más colorados del equipo oficialista vinculados a la narcopolítica?

–No estoy en el día a día de las investigaciones y sería muy irresponsable decir si creo o no creo. Las sospechas que vos tenés las puedo tener yo, pero mientras no tengamos una prueba tiene que funcionar el principio de inocencia.

–Apuntan a que Cartes formaría parte de un esquema del contrabando de cigarrillos y lavado. ¿Cuál es su posición?

–La posición es del oficialismo. La posición de nuestro movimiento con el señor de Cartes, creemos que hay un proceso de transparencia, necesitamos encontrar en Paraguay. Hay ciertas personas que vinieron al partido para fortalecer a sus empresas.

–¿Y sobre su supuesto vínculo con el contrabando de cigarrillos?

–Él está en el negocio del cigarrillo y básicamente lo que se produce acá se va de contrabando a otros países. Si eso es bueno o malo, es otra cuestión, pero sin dudas está dentro del negocio de producción de cigarrillos que terminan saliendo de contrabando al Brasil.

–¿Se podría decir que está vinculado con el esquema de lavado de dinero?

–Lógicamente que el contrabando es parte del lavado de dinero.

