El mundo que viene, según la escritora Isabel Allende

La autora de La casa de los espíritus, que publicará en noviembre un libro de no-ficción sobre feminismo titulado Qué queremos las mujeres, es una disciplinada escritora con una conocida tradición: Cada 8 de enero se sienta a escribir un nuevo texto. Este año no fue la excepción, pero la pandemia significó un desafío.

En una videoconferencia con la AFP desde su confinamiento en California, la escritora de 77 años habló de su proceso de escritura, su visión de un mundo pospandemia, entre otros temas. “La pandemia, el encierro, el temor al virus y todas las protestas que están ocurriendo tienen a la gente bloqueada. No es fácil. Me pasa, pero yo soy muy disciplinada. La mitad del trabajo es presentarse ante la computadora a la misma hora. Mira, es posible que lo haga en el día no sirva para nada. Pero no importa. Así se hacen los libros. De a poco y con paciencia”, sostuvo.

Allende refirió que la pandemia va a producir una ola, una avalancha, de nueva interpretación de la realidad. No solamente en el arte, sino en la filosofía, en la historia, en todo. Todo va a ser reinterpretado. “Lo que la pandemia me ha enseñado es a soltar cosas, a darme cuenta de lo poco que necesito. No necesito comprar, no necesito más ropa, no necesito ir a ninguna parte, viajar. Me parece que tengo demasiado”, manifestó. AFP