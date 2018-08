El líder River sufre tropezón

Sportivo Iteño frenó la marcha rumbo a la Primera División del líder River Plate. En el mismo Jardín del Kelito le propinó un 1-0 para que los dirigidos por Daniel Farrar sumen su quinta derrota en el torneo de la Intermedia. Gol: 73’ Blas Melgarejo (SI). Recaudación: G. 2.740.000 por 137 pagantes.

Ovetense sale de zona roja. Robert Figueredo - Coronel Oviedo. Ovetense FC derrotó 2-0 a RI 3 Corrales y sale de momento del descenso. Goles: 13’ y 50’ Wilson Rojas (O). Expulsados: 38’ Elvio González y 65’ Sergio Cabral (RI). Recaudación: G. 6.620.000 por 331 pagantes. En otro partido de ayer, Trinidense y Resistencia igualaron 0-0.

Hoy: Gral. Caballero vs. Liberación y Fernando vs. 2 de Mayo (desde las 10.00); Yegros vs. Rubio Ñu y Caaguazú vs. Guaireña (15.00). Posiciones: River 51, San Lorenzo y Guaireña 42, Fernando y 2 de Mayo con 41.

Otras. En la B, 12 de Octubre, de Itauguá, venció de visita 2-1 al 3 de Febrero en la Chacarita y sigue como líder. Por la C, Limpeño derrotó 2-1 al 12 de Octubre de Santo Domingo para mantenerse puntero.