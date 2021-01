El domingo 17 llega con ÚH el libro EPP: Historia no autorizada

“Es el resultado de casi dos décadas de investigación y seguimiento al grupo armado ilegal que durante más tiempo se mantiene activo en la historia del Paraguay, afectando a la seguridad de una importante región del país, en un contexto de pobreza, corrupción, injusticias y criminalidad”, comparte el periodista y escritor Andrés Colmán Gutiérrez sobre su más reciente obra EPP: Historia no autorizada.

La propuesta aparece el domingo 17, con el diario Última Hora. El precio del material es de G. 90.000 por separado del diario.

Se trata de un libro de investigación periodística, en el que se narra de manera cronológica y en lenguaje periodístico literario la evolución del conflicto armado, desde los orígenes de un proyecto guerrillero en el año 1992, que buscaba ser un brazo armado clandestino del Partido Patria Libre, pero que acabó convirtiéndose en una banda armada autónoma, que ningún gobierno ha podido desactivar hasta ahora, al que se le atribuyen más de 135 golpes delictivos y ataques violentos, que incluyen 15 casos de secuestros y 67 asesinatos (38 civiles, 18 policías y 11 militares).

En sus páginas se incluyen diversas voces y testimonios, en forma contrastada, reflejando no solamente los crímenes que se le atribuyen al EPP, sino también las denuncias sobre presuntos abusos de las fuerzas de seguridad del Gobierno y otros protagonistas. “Está dedicado a las víctimas del conflicto, tanto las que se vinculan a uno y otro bando, como a sus familiares sufrientes, golpeados por una historia que desangra y bloquea las posibilidades de un país mejor”, destaca Colmán.

EDITORIAL. Editado por Servilibro, está dividido en 27 capítulos a lo largo de 366 páginas. Es la obra más completa, densa y abierta sobre un tema que sigue siendo de palpitante actividad y que tiene un final abierto, especialmente ante la suerte de tres personas secuestradas: Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis, acerca de las cuales se exigen noticias.

“Nacido como una propuesta revolucionaria de orientación marxista leninista, el autodenominado EPP irrumpió en el escenario nacional con el declarado objetivo de construir para el pueblo paraguayo una sociedad nueva, según el programa político escrito por su líder original, Alcides Oviedo Brítez”, menciona la presentación.

¿Cómo y cuándo comenzó su historia? ¿Por qué? ¿Cómo impactó su ejecutoria en la sociedad paraguaya? ¿Cuáles fueron sus efectos más dramáticos? ¿Cuáles serán sus consecuencias? Todas estas preguntas y tantas más tienen su respuesta en un trabajo que responde al mejor modo del periodismo de investigación.

“La editorial Servilibro con satisfacción pone al alcance del público lector el libro EPP Historia no autorizada, investigación periodística de Andrés Colmán Gutiérrez, quien nos presenta un trabajo periodístico objetivo y muy bien documentado y que servirá para que los lectores interpreten estos acontecimientos”, comenta Vidalia Sánchez, propietaria de Servilibro.

ANÉCDOTAS. “Lo más difícil fue poder entrevistar directamente a los miembros del EPP que están en el monte, varias veces intentamos que nos den una entrevista, pero siempre tenían miedo de que la policía los rastree. Aún así pude entrevistar a gente muy vinculada al movimiento como por ejemplo José Villalba, hermano de Carmen Villalba, quien luego se refugió en el extranjero”, relata Colmán, quien también entrevistó a la misma Carmen Villalba.

“Una de las anécdotas que recuerdo es cuando en Paso Bravo cayó una camioneta con provisiones para el EPP. En contacto con un dirigente campesino de la zona, me comentó que hace unos días su hijo fue secuestrado por el grupo armado y liberado un día después. Eso lo publicamos con destaque en el diario y me llamó el jefe de antisecuestros para preguntarme detalles, ya que ellos no tenían ese dato, a pesar de la cantidad de policías que custodiaban ese lugar”, finaliza el autor.