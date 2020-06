Ejecutivo planea extender segunda fase de la cuarentena inteligente

El Poder Ejecutivo extendería por una semana más la segunda fase de la cuarentena inteligente ante la preocupación que existe por el aumento de casos de contagios positivos sin nexo y aquellos con alta carga viral. La medida será anunciada por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien mantuvo un trabajo de evaluación con sus pares de Hacienda, Interior, Trabajo e Industria y Comercio.

La segunda fase de la cuarentena debía ir hasta el 14 de junio. La medida presidencial apunta a que se prolongue hasta el 21 de junio, o sea, una semana más. Algunas zonas sí podrían avanzar a la tercera fase como el Chaco. “En la reunión de ayer (por el miércoles) se mantuvo como una hipótesis cierta y necesaria ampliar una semana más la cuarentena inteligente”, explicó el ministro del Interior, Euclides Acevedo. Sostuvo que el ministro Mazzoleni aclarará todas las medidas en la conferencia de prensa. Acevedo argumentó que el objetivo del Gobierno de establecer esta medida apunta a “transmitir a la ciudadanía la importancia del estricto control sanitario y no relajarse”. Esto, ante la serie de hechos en los que incluso hubo necesidad de intervención fiscal por la falta de cumplimiento de las restricciones y medidas sanitarias. 10.000 INFECTADOS Euclides indicó que la preocupación que hay en el Gobierno es que si se relajan las medidas de seguridad sanitaria la situación puede estallar en una semana. “De lo contrario, nos pasará lo mismo que Chile, que en una semana podemos tener 10.000 infectados. Corremos ese riesgo, sobre todo en aquellos lugares donde hay mucha gente como son Asunción y Central”, advirtió el ministro del Interior. El pasado miércoles, el ministro Mazzoleni conversó con Benigno López (Hacienda), Liz Cramer (Industria y Comercio), Carla Bacigalupo (Trabajo) y Euclides Acevedo (Interior) para medir el alcance de las medidas con base en el escenario. “Mantuve reunión para analizar la fase 2 de cuarentena inteligente alternativa de acciones considerando datos disponibles. No bajemos la guardia, no pongamos en riesgo lo que ya conseguimos”, expresó el ministro.



nueva amenaza a la salud



HIPÓTESIS. Acevedo explicó que evaluaron y que hay necesidad de extremar medidas de control.



DESCONTROL. Gobierno advierte que en una semana podría estallar como ocurrió en Chile.