Ecuador irá al Mundial, pero perderá puntos en Eliminatorias

Perú y Chile denunciaron ante la FIFA la posible alineación indebida de Castillo, nacido en Colombia, en ocho partidos de Ecuador durante la clasificación mundialista, por lo que reclamaron su exclusión de la cita mundialista que comenzará en once días en el pequeño emirato del Golfo Pérsico.

El TAS (por sus siglas en francés) considera a la Federación Ecuatoriana de Fútbol “responsable por utilizar un documento que contiene información falsa”, por lo que lo sanciona con “una deducción de 3 puntos a la FEF en la próxima fase preliminar clasificatoria para la Copa del Mundo” y el pago a la FIFA de una multa de 100.000 francos suizos “dentro de los 30 días posteriores a la notificación del laudo”.

Un día menos. Antes de conocerse esta sanción el entrenador argentino de Ecuador, Gustavo Alfaro, se lamentó por el calendario que tiene su equipo. “Me hubiese gustado que, si a nosotros nos adelantaron el (inaugural) partido del 21 al 20, nos dieran un día más. Yo no quiero ventajas, solo el mismo derecho de los demás. Los demás tienen siete días y yo tengo seis. Qatar (su primer rival) tiene a sus jugadores hace cinco meses y para mí un día es mucho. Quería haber pedido un día más, como los demás equipos. Pero son sutilezas, si no lo resuelven los dirigentes no puedo resolverlo yo”, dijo en rueda de prensa.



Una baja en Argentina

Se confirmó lo peor para el mediocampista argentino del Villarreal español, Giovani Lo Celso. Se tendrá que operar de la lesión muscular que sufrió la semana pasada en la Liga ibérica. Según fuentes del seleccionado argentino, el entrenador Lionel Scaloni ya lo dio de baja.

El Tottenham, club dueño del pase del futbolista, y el Villarreal, al que se lo cedió a préstamo, decidieron que Lo Celso debe operarse del desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha, la lesión que lo alejará de la cita ecuménica en el mejor momento de su carrera.





Dudas francesas

Karim Benzema, Jules Koundé, Raphäel Varane, Presnel Kimpembé y Mike Maignan se encuentran con diferentes grados de molestias físicas, por lo que el entrenador Didier Deschamps y su equipo tuvieron trabajo seguramente hasta última hora para confeccionar la lista que darán a conocer hoy. No obstante, se cree que todos ellos serán llamados, siendo Maignan el que presenta más dudas. Deschamps anunciará su lista en el canal privado de televisión TF1 a las 16:00. El lunes los jugadores deberán encontrarse en el centro de concentración de Clairefontaine.