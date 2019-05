Drama de la poda: Restos de ramas fomentan vertederos clandestinos

Veredas, paseos centrales, patios baldíos o cauces hídricos son los lugares habituales donde se depositan los restos de ramas y hojas de árboles podados. En algunos municipios del área metropolitana argumentan que no cuentan con suficientes camiones para la recolección de este tipo de desecho o que el ingreso de materia orgánica en el vertedero de Cateura ya es limitado.

La solución más rápida para los ciudadanos es el contrato de personas con motocarga, para recoger los desechos. Lo que deriva, generalmente, en el aumento de vertederos clandestinos.

“Estamos regulando la recolección de ramas. Tenemos un serio problema porque un vertedero para eso prácticamente ya no disponemos. En Cateura y otros ya no reciben. Tenemos una zanja que estamos rellenando, pero no podemos llevar en grandes cantidades”, señaló el director de Aseo Urbano de la Municipalidad de San Lorenzo, Pastor Benítez.

Desde otros municipios aseguraron que siguen enviando el desecho orgánico a Cateura o al Farol de Villa Hayes. No obstante, la mala disposición se observa a lo largo del área metropolitana.

Para reclamos aseguraron que deben llamar a la línea baja de los respectivos municipios. Las líneas habilitadas son: Fernando de la Mora (021) 513-306, Lambaré (021) 908-117, Luque (021) 642-215, Mariano Roque Alonso (021) 752-202, Limpio (021) 780-206, Ñemby (021) 960-300.

En el caso de la Municipalidad de Asunción, los reclamos, consultas o denuncias pueden realizarse vía WhatsApp, al (0985) 853-144, (0991) 940-052 y (0972) 561-346 o en el Facebook o Twitter de la página de la Dirección de Servicio Urbano de la Comuna capitalina.

Asunción. Para finales del mes de junio prevén la compra de 20 camiones 0 km. Uno de los vehículos será destinado al retiro de podas, aseguró el director de Servicios Urbanos de la Comuna asuncena, Rodrigo Velázquez. “Vamos retirando por reclamos, pero esta vez tendremos un móvil exclusivamente para el retiro de restos de poda y en épocas que no lo son, recogeremos la basura voluminosa que son las chatarras, colchones, cocinas viejas y otras”, comentó.

De las 200 a 250 toneladas de basuras que se dejan de recolectar por día, con estas nuevas maquinarias –asegura– pretenden disminuir la brecha de disposición irregular.

Velázquez relató que cuentan con un equipo de reclamo, pero no es suficiente, ya que con el problema de la crecida del río Paraguay las maquinarias se destinan para otros casos de urgencia.

Cerca de 250 ton. de basuras no se recolectan por día. Con las nuevas maquinarias queremos reducir la brecha. Rodrigo Velázquez, Servicio Urbano Asunción.



Estamos regulando la recolección de ramas en San Lorenzo. En Cateura ya no

reciben. Pastor Benítez, Aseo Urbano San Lorenzo.