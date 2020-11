Docentes y secundarios exigen más recursos para educación en pandemia

Frenar los recortes previstos para el sector educativo, en el que solo el MEC tendrá un tijerazo de USD 85 millones, exigen estudiantes, docentes y directores de instituciones educativas públicas con una protesta este miércoles, día en que se tiene previsto el tratamiento del presupuesto del año entrante.

Además de la reposición de estos fondos, el sector de los profesores reclama el reajuste salarial del 16% para el 2021, un presupuesto que fue suspendido en este curso lectivo a raíz de la pandemia del Covid-19. Desde la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP - Auténtica) expresaron que piden igualmente rubros para el pago del escalafón docente que adeuda el ministerio desde hace años. También el pago por reemplazos de maternidad y bonificación familiar, ambos rubros con recortes este año. Los grupos que se encuentran en el centro este miércoles claman, como cada año, una inversión del 7% del PIB para la educación pública. Paraguay es el país con menor inversión del PIB en la materia, con apenas 3,4% anuales. gratuidad Indignados tras el anuncio del MEC de que no recibirán el desembolso en concepto de gratuidad para cerrar este curso, directores anunciaron su adhesión a las movilizaciones. Ante los nulos datos oficiales, los sindicatos hablan de un corte de la gratuidad de este año de entre el 30 al 50% en cada centro escolar. Para el 2021, el MEC anuncia con bombos y platillos un retorno semipresencial a clases, se prevé una disminución cercana a los USD 4 millones para este rubro, de acuerdo con datos analizados por el Observatorio Educativo Ciudadano. El titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, afirma que en las escuelas están con fotocopiadoras sin mantenimiento, sin papeles y sin tintas, por lo que no se imprimirán libretas de calificaciones ni certificados de estudios. Desde la cartera educativa confirmaron esta noticia. Indican que estos documentos podrán obtenerse en versión digital. La pregunta de los directores es cómo tendrán sus documentos aquellas familias que no tienen acceso a conectividad. Los estudiantes piden un incremento al presupuesto educativo de USD 55 millones, para ampliar el almuerzo escolar, un programa integral de tecnología y el aumento de la gratuidad para la educación media. El reacondicionamiento de laboratorios de colegios técnicos es otro de los pedidos, atendiendo equipos vetustos que están sin funcionar en los establecimientos educacionales.



