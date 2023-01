Docente indígena denunció torturas de parte de policías de Concepción

La denuncia fue hecha en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. El hombre dijo que fue a tramitar su vida y residencia y le querían hacer esperar; entonces, ante el reclamo, fue torturado.

Los denunciados son el comisario Leonardo Maidana, el suboficial Elías Benítez y un oficial de apellido Ojeda, quien le recibió cuando fue a hacer el trámite.

LA DENUNCIA. Silvestre, al presentar la denuncia, contó los hechos, todavía muy asustado. El hombre es oriundo de Puerto Pinasco, Departamento de Presidente Hayes, pero como estaba por Concepción aprovechó para tramitar su vida y residencia.

“(El oficial) me dijo que me siente, que le espere, que va a hablar un rato y que después me va a preparar. Le dije: me apuro yo, jefe, ¿me pueden hacer más rápido?’ y me dice: “Nosotros si queremos te vamos a hacer, si no queremos, no, porque esto no cobramos’”, contó el docente.

Después supuestamente el oficial llamó a su jefe y le dijo que Aguilera no le respetaba, pero el comisario presuntamente empezó a cerrar las puertas y le agarró de la espalda. “Yo le dije que no fallé con nadie, que quería retirar mi cédula para hacer otro lado”.

Sin embargo, el jefe policial le dijo que él habría fallado y que de los indios no quieren saber nada. “Nosotros a los indios les matamos luego”, fue lo que le dijeron, según Silvestre.

Ahí ya vinieron los golpes en la cara –denunció– y luego lo llevaron esposado al calabozo. “Después me sacaron y me torturaron. Agarraron arena y tiraron por mi cara y no me podía defender”, contó.

LESIONES PROBADAS. La denuncia fue acompañada por los abogados Óscar Ayala Amarilla y Natalia Rodríguez, de la organización Tierraviva.

Ayala mencionó que Silvestre fue inspeccionado el jueves en el Hospital de Trauma y que se tienen todos los certificados que dan cuenta de las lesiones que fueron encontradas en distintas partes de su cuerpo.

Se habla de heridas en el rostro, ambas rodillas, muñecas, hombro y el cuello.

El abogado explicó que la causa se asignará posiblemente a la fiscala Susy Riquelme y que ella tomará declaración del hombre el lunes, ya que ayer no pudo porque todavía estaba muy conmocionado.

“Estamos solicitando que identifiquen a las personas que hicieron esta tortura porque aparte de estos tres también habrían participado otros policías, poco antes de su liberación”, comentó el abogado Ayala.

Director habla de solo un forcejeo

Para saber la otra versión ÚH consultó con el director policial de Concepción, el comisario Feliciano Martínez, quien dijo que el profesor indígena “llegó a la Comisaría tomado”, y que ya llegó todo golpeado.

Dijo que supuestamente el hombre pidió a los policías un documento que no se hacía allí, sino en Identificaciones, y que él reaccionó y se dio un forcejeo con los efectivos policiales.

Según Martínez, luego le llevaron hasta el hospital para que se le haga un diagnóstico, pero que presuntamente desconocían dónde se hizo los golpes.

Según el director policial, los implicados van a acudir hasta la Fiscalía cuando sean llamados a declarar.

GOLPEADO OTRA VEZ. Según la denuncia, sin embargo, a Silvestre sí lo habían llevado hasta el Hospital Regional de Concepción, luego de haberlo ya golpeado, pero que sin inspeccionarle le hicieron el diagnóstico médico, y que desconoce qué escribieron.

Lo grave es que después de eso fue llevado nuevamente a la Comisaría, donde otra vez lo habrían torturado.