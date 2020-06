Diputados abdistas boicotean línea que bajó el Presidente

Son 14 los diputados de Colorado Añetete que votaron a favor de las polémicas modificaciones realizadas a la normativa. Ramón Romero Roa fue el único legislador que votó en contra.

Arnaldo Samaniego, Colym Soroka, Ángel Paniagua, Jazmín Narváez, Vicente González, Hugo Ibarra, Carlos Núñez, Pastor Soria, Roberto González, Éver Noguera, Édgar Noguera, Édgar Espínola, Marlene Ocampos y Rubén Balbuena son los legisladores del sector de Marito que votaron a favor de la polémica ley.

El presidente anunció ayer que vetará la ley si es que realmente despenaliza la información falsa de los bienes. Dijo que se pierde la esencia si no va a contemplar una pena.

Según el diputado Roberto González, “hay un error de interpretación al decir que no hay penalización y el presidente dijo que va a analizar con sus asesores”.

“Tengo mucha fe en que el presidente va a promulgar luego de escuchar el dictamen de sus asesores”, dijo.

El legislador defiende el voto a favor de la rectificación de las modificaciones introducidas por la Cámara Baja argumentando que “no existe la despenalización”.

Mencionó que se trata de la reglamentación del artículo 104 de la Constitución y la Contraloría General de la República en cumplimiento de sus atribuciones legales, luego de hacer un análisis de correspondencia o consistencia de la declaración jurada, si hallare incongruencias o alguna sospecha, perfectamente puede remitir a los órganos jurisdiccionales. “Eso no es despenalizar. Yo no sé porque quieren instalarlo de esa manera”. “La declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República es un acto unilateral, del que no deriva decisión sobre proceso alguno; por tanto, la misma queda exceptuada como testimonio y no podrá ser considerada como elemento constitutivo de hechos punibles relativos a la prueba testimonial. La responsabilidad que emerge en todo lo relativo a declaraciones juradas ante la CGR es netamente de carácter administrativo”, menciona el texto aprobado.