Dinac: Presuntas amenazas a Pidal podrían llevar a Melgarejo a prisión

El ex presidente de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo se presentó ayer en la Fiscalía para su declaración indagatoria, pero se abstuvo de hacerlo. En la fecha, el fiscal Osmar Legal reiteró que existiría peligro de obstrucción, por lo que esperan que se revierta su prisión domiciliaria.

El fundamento principal de la Fiscalía es que supuestamente amenazó al empresario Ignacio Pidal, quien sacó a luz la sobrefacturación de mascarillas por Dinac, “entonces, creemos que la prisión preventiva es la medida cautelar que debe tener”, expresó Legal.

De acuerdo con las investigaciones, el ex titular de la entidad formaría parte de un esquema criminal junto con otras empresas, intentando perjudicar al Estado.

El daño patrimonial es que las mascarillas que se adquirieron tienen un vencimiento de setiembre de 2019.

El segundo perjuicio radica en que ya cuenta con la trazabilidad de las mascarillas, “donde en la primera compra se hace por un precio de G. 15.000 y en el mismo día prácticamente se duplica a más de G. 30.000”.

La estructura manejada por estas empresas se adecuó para que esa licitación pueda ser ganada por la Dinac, según los investigadores. “Utilizaron las empresas de maletín para subir el precio”, señaló Legal.

El fiscal afirmó tener sospechas suficientes de la vinculación de Melgarejo, no como presidente, sino como persona física con esas empresas. “Tenía injerencias, es el ordenador de gastos. Estaba en conocimiento de los precios del mercado”, apuntó.

En ese marco, ya varios fueron llamados a declarar y, próximamente, serán citados los representantes legales de Proyecto Global SA.

CONTRA PRISIÓN. El abogado de Melgarejo, Claudio Lovera, sostuvo que es ilógico el pedido de prisión preventiva.

De acuerdo con Lovera, ya presentaron una contestación a la apelación de la Fiscalía, antes de que venza el plazo, ya que sostienen dos aspectos por lo que están en contra.

“La Fiscalía reconoce que no hay peligro de fuga y señala obstrucción respecto a un testigo (Pidal) y no hay referencia que el señor Melgarejo le haya amedrentado. “Entonces, no tiene mucha lógica el pedido de prisión”, apuntó.

Explicó que en el Código Procesal Penal dice que hay que aceptar la forma en que quiere ser notificado y que la Fiscalía no presentó objeción contra como fue notificado primeramente, por WhatsApp, por lo que la apelación fue ex temporaria. El Ministerio Público reiteró que no aceptó esa vía.