Dicen que precio de mercado generaría mayor ganancia

“En 10, 15 años vamos a agotar los recursos, no podemos ser irresponsables, tenemos que tener en cuenta a la siguiente generación, en los jóvenes que también querrán tener energía en exceso y renovable. Considerar políticas públicas como la movilidad eléctrica, no podemos seguir importando tanto petróleo, contar con un mejor servicio de la ANDE”, expresó.

Recordó que el porcentaje de participación de venta de energía de la ANDE al sector industrial no ha variado prácticamente en 40 años porque no existe calidad en el servicio, y eso tiene que cambiar. “Es una vergüenza que no tengamos tarifa en Itaipú, es difícil vender energía si no sabemos el precio. Encima no tenemos Anexo C, ese Anexo era para la deuda, ahora ya no tenemos deuda”, precisó el ex presidente de la ANDE.

También subrayó que así como la demanda de energía eléctrica subirá, “la oferta también tiene que subir” y que Itaipú debe ser transparente ante todos. “Tiene que ingresar a una etapa de transparencia de todo lo que se hizo. Se firman papeles y no muestran. Los fondos sociales se utilizan, pero no están en el Presupuesto General”, reclamó.



1.500

millones de dólares es lo que Paraguay podría ganar al año vendiendo energía a precio de mercado, según Ferreira.