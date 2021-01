Destacan labor directiva

“Estamos en un año de transición, traer refuerzos y equiparar lo económico no es fácil. Miguel (Brunotte) encabeza un equipo que piensa y genera los recursos para traer los jugadores”, apuntó Caner, que se inició como directivo del Olimpia en 1998, aprendiendo de cerca de Osvaldo Domínguez Dibb.

Caner se deshizo en elogios hacia Brunotte, que le tocó asumir tras la renuncia de Marco Trovato, en una transición repentina. “Lo veo bien, además Miguel (Brunotte) viene de seis años ya en el club, en la parte financiera, que no es fácil. Él no es un presidente que entró por la ventana”, destacó en charla con la 780 AM.

Por otro lado, recalcó que la misión nuevamente de Olimpia es pelear por la Copa Libertadores, un mandato que viene desde los tiempos de ODD.

“Domínguez siempre nos decía: ‘Vamos a pelear la Copa’. Yo creo que en lo físico Olimpia va a llegar muy bien para la doble competencia”, valoró el directivo.