“Del susto”, intentando huir, joven atropella y mata a hincha

“Yo lo que primero pensé es en acelerar del susto”, afirmó.

Una vez que atropelló a uno de los hinchas, identificado como Paulo César López Justiniano, de 29 años, quien perdió la vida, el impacto dañó el radiador del automóvil, por lo que el auto quedó en el lugar. La turba atacó con mayor violencia el auto e intentaron prender fuego con el conductor adentro.

Sin embargo, dos policías que custodiaban el bus con los hinchas que retornaban a su país, logró sacarlo del auto a tiempo.

“Iban a prender fuego conmigo adentro. Suerte que los policías me sacaron, les agradezco a los oficiales. Yo estaba en estado de shock y no quería abandonar el auto de mi mamá. Salía de una farmacia y me iba a buscar a mi novia, cuando bajaron del bus y me atacaron con piedras”, dijo César, quien admitió que no es hincha de ningún club.

Los barrabravas del club boliviano también prendieron fuego a una motocicleta. El propietario ya realizó su denuncia en la citada comisaría. Mientras que los familiares del fallecido fueron avisados y están viniendo al país para retirar el cuerpo.