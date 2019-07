Definidos los 16avos de final

Olimpia entrará en acción al día siguiente (a las 15.00) en los Parques del Guairá en Villarrica, donde medirá a Colegiales. Guaraní jugará recién a la semana siguiente ante Gral. Caballero de Juan L. Mallorquín (desde las 15.00), en el Leandro Ovelar y Libertad vs. Tembetary, el jueves 15 de agosto (desde las 16.15) en el Luis A. Giagni de Villa Elisa.

SEMANA 9. La última semana de la Copa tendrá 7 encuentros e iniciará el martes 20 de agosto con el juego entre Santaní vs. Ameliano (desde las 16.15), en La Arboleda.

Más tarde (a las 18.30) en el mismo escenario, Luqueño vs. Rubio Ñu. El miércoles 21 de agosto, el Antonio Aranda de Ciudad del Este albergará dos juegos. R.I.3 Corrales vs. Nacional (desde las 16.15) y 3 de Febrero vs. River Plate (desde las 18.30).

La fase se cierra el jueves 22 de agosto con 3 juegos. Primero, a las 12.45, en el Francisco de Asís de Atyrá, Tacuary vs. Fdo. de la Mora. Más tarde (a las 15.00) en el mismo escenario, Iteño vs. Atyrá y en el J.J. Vázquez Capiatá vs. San Juan de Yby Yaú a las 16.30.