Déficit de 18 mil funcionarios tiene Salud, en particular especialistas

Con los recursos que dispondrá deberá cubrir todos los compromisos, tanto a nivel humano como de infraestructura y equipamientos.

Sobre todo lo referente a sueldos del personal fijo y contratado. Del 100% del presupuesto, para este pago se destina aproximadamente el 56%. En recursos demanda una erogación cercana a los USD 654 millones, detalló el doctor Hernán Martínez, viceministro de salud pública.

Eso incluye administrativo, de apoyo y personal de blanco. El MSP cuenta con aproximadamente 53.600 trabajadores. Esta cantidad equivale a 63.900 vínculos, explicó. Aunque la cifra pareciera ser exorbitante, es insuficiente para las necesidades de salud, aclara Martínez.

“Tenemos déficit en la parte médica, en la parte de enfermería. Tenemos déficit en el tema administrativo. Por dar un ejemplo, nos faltan asesores jurídicos. Muchas de nuestras regiones sanitarias no tienen asesores jurídicos”.

No solo la parte legal carece de más personal. Para las áreas de recursos físicos (encargada de verificar las infraestructuras y construcciones de servicios de salud), hacen falta más ingenieros y arquitectos.

“Tenemos hospitales de 50 años. Ahí necesitamos contratar un especialista ingeniero o arquitecto, que nos diga si debe ser demolido y ya no se pueden hacer refacciones”.

Brecha. Para el 2023 Salud tiene la intención de habilitar el Gran Hospital de Coronel Oviedo. Esto se llevará a cabo con el mismo presupuesto, refiere el viceministro. “Ahí tendremos otra vez un aumento muy importante de recursos humanos. Son hospitales nuevos que vamos a habilitar con el mismo presupuesto”.

Cada vez que se habilita un nuevo hospital no solo se suma más personal. Se incrementa el uso de reactivos, medicamentos, oxígeno, servicio de recolección de basura patológica, entre otros gastos.

“Es un barril sin fondo, si uno se pone a pensar”, ilustró. El déficit de Salud, a nivel presupuestario, ronda entre los 700 a 800 millones de dólares. “Por más que se hagan reprogramaciones todos los días, el déficit es muy grande. Pero es lo que tenemos a disposición”.

Para llevar adelante la contingencia sanitaria contra el Covid, Salud Pública procedió a la contratación de 12.000 trabajadores. Sin embargo, aún con esta cantidad el déficit histórico en cuanto a personal es de 18.000 funcionarios.

Martínez aclara también que en Salud Pública no se puede hablar de una mala distribución de personal. Uno de los grandes problemas es la insuficiente cantidad de especialista, comentó. Por ejemplo, no es posible habilitar una Terapia en el Chaco, ya que no se cuenta con profesionales del área tanto pediátricos como para adultos.

En Caazapá, único departamento en el país sin este servicio, aún no puede habilitarse. El problema radica justamente en la falta de especialistas de terapia intensiva. Ni para niños, adultos y neonatos. Lo mismo ocurre en Salto del Guairá.

Otro inconveniente tiene que ver con una de las primeras causas de muertes en el país: Las afecciones cardiacas.

Tampoco se cuenta con suficientes profesionales en esta especialidad. El déficit también está en el área de pediatría. “Estamos tratando de paliar la situación, principalmente en el interior, con los colegas especialistas en medicina familiar. Pero tampoco es la cantidad suficiente que nos gustaría tener”.

Tener la cobertura necesaria en algunas zonas del país encuentra otro escollo. Para muchos médicos no resulta atractivo desplazarse de manera permanente a estos lugares.

Contrataciones. La pandemia obligó a sumar más personal a Salud Pública.

El viceministro señala que con las diversas reprogramaciones y el compromiso hecho por el ministro Julio Borba, según dijo, se ha asegurado su continuidad en el sistema de Salud Pública este año y el siguiente.



12.000

fue la cantidad de personas que fueron contratadas por el MSP para hacer frente a la pandemia.



800

millones de dólares es lo que necesitaría la cartera sanitaria para poder cubrir lo más básico en sus servicios.



654

millones de dólares es lo que se destina del presupuesto para el pago de todos los funcionarios de Salud.



Tenemos déficit en varias áreas de la Salud Pública. Si uno se pone a pensar en lo que falta, es un barril sin fondo.

Hernán Martínez,

viceministro de Salud.



