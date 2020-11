Declaran miembros del JEM en juicio oral por el caso audios

Esto, en el juicio oral que se les sigue a los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, el ex ministro Carmelo Caballero y el ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann.

Antes de las declaraciones, la defensa de Fernández Lippmann apeló la resolución por la que se alteró el orden de la producción de las pruebas, ya que ambos testigos no eran los primeros.

Esto tuvo la oposición de la Fiscalía y de la defensa de Oviedo Matto, y la adhesión de las defensas de González Daher y de Caballero.

Al final, los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García rechazaron el recurso y así pudieron declarar los dos testigos que estuvieron en el juicio.

TESTIMONIO. El primero en deponer fue Adrián Salas. Explicó que cuando era presidente del JEM, cambió a Fernández Lippmann de la secretaría, pero este volvió cuando González Daher fue presidente.

Comentó que la fiscala Teresa Rojas acudió a él y a Kriskovich, en el Consejo de la Magistratura, para hablar sobre su causa en el JEM. Les contó que tuvo un fuerte altercado con los abogados José Domingo Almada y Carmelo Caballero.

Salas señaló que la agente afirmó que Caballero la amenazó con que la iban a remover de su cargo, y le demandarían para sacarle hasta su última bicicleta. Era por el caso Electrofácil.

El miembro del JEM aseguró que no sabían nada de la causa abierta de oficio. Refirió que Luis Saguier Blanco luego le denunció a Rojas, pero un mes después de la apertura de la investigación de oficio.

Comentó que González Daher abrió la investigación contra Rojas sin informarles a los demás miembros. Indicó que luego las causas fueron acumuladas, y fueron archivadas. El dictamen fue hecho por el entonces director jurídico Enrique Kronawetter, actual defensor de Caballero.

OTRO TESTIGO. Por su parte, Cristian Kriskovich confirmó la reunión entre Salas, él y Teresa Rojas. No obstante, no estaba seguro de si el que amenazó a la agente fiscal fue Caballero.

Ratificó también que la causa contra la fiscala fue archivada con el dictamen del director jurídico Kronawetter.

La causa de oficio no tenía motivación y la otra cuestionaba la relación de Ricardo Preda, abogado querellante en Electrofácil, y la fiscala, la falta de objetividad y que haya pedido prisión, pero hallaron que no había tales hechos.

También recordó el audio que atribuyeron al ex miembro del JEM, Oviedo Matto y la fiscala Casse Giménez, lo que motivó la renuncia del legislador, explicó.

Por su parte, las defensas consultaron si Fernández Lippmann, González Daher y Caballero alguna vez pidieron por un caso o algún voto a Salas y Kriskovich, a lo que respondieron que no.

El juicio oral sigue esta tarde desde las 13.30. Son citadas las testigos Teresa Rojas, la fiscala supuestamente amenazada; Nadia Ramírez y Alma Alvarenga. Esta última quiere ser citada vía telemática.