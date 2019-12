De regreso a su casa

Después de varios días de reuniones entre los directivos azulgranas, donde se escucharon varias propuestas de posibles opciones para tomar el cargo de entrenador, la directiva encabezada por los hermanos Zapag apostó por el retorno del Chiqui, quien hasta hace unos días se encontraba como adiestrador de Nacional.

la revancha. Este será el segundo ciclo de Francisco Arce con el buzo de entrenador azulgrana. En su primer paso por la entidad de barrio Obrero /(2013/2014) el Chiqui logró el título del Clausura 2013 de forma invicta y fue despedido en el Clausura del 2014, llegando Leonardo Astrada en su lugar.

Después de su salida, Arce dirigió a Olimpia (con el que se consagró campeón en 2015), Guaraní, General Díaz, Ohod Club del fútbol Árabe y Nacional. Además tuvo dos ciclos al frente de la Selección Nacional.

Como entrenador de Cerro Porteño, el primer desafío en el torneo local será ante Sportivo Luqueño y en la Copa Libertadores ante el vencedor de la llave entre Carabobo de Venezuela y Universitario de Perú.

Haedo renovó

El presidente del club, Raúl Zapag, confirmó que hace días se llegó a un acuerdo y se llevó a cabo la renovación del contrato de Nelson Haedo Valdez. En lo que respecta a los refuerzos y los jugadores que continuarán o no para la próxima temporada, la decisión quedará a cargo de Francisco Arce y el anuncio de los mismos se dará en el correr de los días.

“El presidente me dijo que me quede”

Raúl Cáceres finalizó su vínculo con el Vasco Da Gama y todo indica que vestirá la camiseta de Cerro Porteño la próxima temporada. “Había una posibilidad de ir de vuelta a Brasil, pero como tengo contrato con Cerro Porteño ellos me manifestaron que querían que me quede. Así que debo presentarme a finales de diciembre en el club”, indicó Raúl Cáceres.

Consultado su ya conversó algo con Francisco Arce, el lateral derecho manifestó que no, que solo converso con el presidente Raúl Zapag. “Hablé con el presidente y me manifestó que quería que me quede, eso fue todo”.

Por otra parte, según las informaciones, Jorge Benítez no se moverá del club, a pedido del nuevo adiestrador azulgrana.