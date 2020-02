Curiosidades del Mundo

Ártico

Más canibalismo entre osos polares

Los casos de osos polares que se matan y comen entre sí aumenta en el Ártico con el derretimiento del hielo y la actividad humana que destruye su hábitat, advirtió ayer un científico ruso. “El canibalismo entre los osos polares es un hecho establecido desde hace tiempo, pero nos preocupa porque estos casos que solían producirse rara vez, ahora son muy frecuentes”, dijo el experto de osos polares Ilya Mordvintsev, citado por la agencia de noticias Interfax. “Podemos decir que el canibalismo entre los osos polares está aumentado”, dijo Mordvintsev, un investigador del Instituto Severtsov para Problemas de Ecología y Evolución de Moscú. Sugirió, además, que el comportamiento puede ser por falta de alimentos. AFP



Francia

El guisante amarillo, la proteína de moda

El “pollo cultivado”, una imitación de carne de ave propuesta por la startup de Zúrich Planted Chicken, está hecho con protetínas de guisantes amarillos. El “burger vegetal” de la firma estadounidense Beyond Meat también se basa en este ingrediente, aunque esté teñido con jugo de remolacha. En mucho tiempo usado en la alimentación animal y parientes pobres de la gastronomía y la agricultura, ahora los guisantes amarillos están de moda, y son muy apreciados por la industria agroalimentaria y la “foodtech” por efecto de la tendencia creciente del veganismo y el desarrollo de alternativas a la carne. Similar al garbanzo, pero más pequeño, en 2019, Francia cultivó 154.000 hectáreas. AFP



EEUU

Imputan a mujer por sus senos desnudos

Una mujer estadounidense, acusada por andar en su casa con los pechos desnudos frente a sus hijastros, llegó esta semana a un acuerdo con la fiscalía en Utah para evitar ir a un juicio que la llevaría al registro de delincuentes sexuales. Tilli Buchanan “siguió mi consejo de no (ir a juicio), no porque pensara que no podía ganar, sino porque existía la posibilidad que si íbamos a juicio podría ser condenada por un jurado y entraría en el registro”, dijo su abogado, Randy Richards. Buchanan fue acusada de tres delitos lascivos menores que involucraban a un niño después de que sus tres hijastros -de entre 9 y 13 años- la vieran desnuda de la cintura para arriba mientras hacía un trabajo en su garaje con su esposo. AFP