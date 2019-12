Curiosidades del Mundo

Alemania

Debaten sobre el límite de velocidad

La posibilidad de imponer un límite de velocidad en las carreteras alemanas divide al Gobierno y a los ciudadanos en tiempos de preocupación por el cambio climático, aunque dos tercios de los alemanes están a favor.

Según un sondeo reciente del instituto de Civey, solo un 31,1% de los encuestados está a favor de la normativa actual, que no establece un límite de velocidad general en las autopistas aunque en un tercio de esa red haya, en la práctica, restricciones.

No existe consenso en cuanto al tope que se debería imponer. Un 40% de los encuestados se decantan por los 130 kilómetros por hora, pero casi el 12% reclama un límite más alto y un 11% preferiría fijarlo en 120 por hora. EFE



Polinesia francesa

Un buceador logra que los tiburones duerman

En el Valle Blanco, un sitio de buceo famoso por sus tiburones tigres en la Polinesia, Pierrick Seybald, un apneísta o experto en buceo libre, no les tiene miedo. Usa un método para acariciarlos e incluso adormecerlos. En el lugar hay tiburones de todo tipo y ninguno lo ataca.

En la superficie, Kori Garza, bióloga marina de Hawai, observa el comportamiento de los tiburones. Pierrick, de 34 años, creció en Rangiroa, un atolón de los Tuamotu convertido en la meca de los buzos. Kori filma la escena mientras el apneísta se zambulle y se acerca a la hembra, a diez metros de profundidad. Allí, pone una mano con un guante en el hocico del tiburón y el animal parece dormirse ante la acción de buceador. AFP



Perú

Multan a McDonald’s por muerte en local

Las autoridades peruanas sancionaron esta semana a la operadora local de la cadena estadounidense McDonald’s con una multa de 250.000 dólares por graves infracciones de seguridad, luego de que dos de sus trabajadores murieron electrocutados mientras limpiaban una máquina de bebidas.

“Encontramos seis infracciones muy graves, una de ellas el no comunicar el hecho oportunamente (la muerte de los dos trabajadores a las autoridades)”, aseguró Juan Carlos Requejo, del área gubernamental de Fiscalización Laboral. Tras el incidente, la autoridad competente en el área aplicó a la empresa una multa ascendente de unos 250.000 dólares, en base a las investigaciones realizadas del caso. AFP