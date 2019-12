Curiosidades del Mundo

EEUU

Amenazó tiroteo a escuela desde radio

Una radio estadounidense canceló un programa luego de que su presentador deseó que hubiera un “buen tiroteo en una escuela”, para interrumpir la cobertura de las audiencias de juicio político de Donald Trump.Chuck Bonniwell hizo ese comentario después de criticar la cobertura “interminable” de las audiencias de juicio político en el programa en la estación de radio de Colorado 710 KNUS, según KUSA, afiliada local de NBC. “Sabes, deseas que un buen tiroteo en una escuela lo interrumpa”, le dijo a su coconductor en la transmisión, cuya grabación fue obtenida por KUSA. Su colega saltó rápidamente y contestó: “No, no, ni siquiera digas eso. No nos llamen. Chuck no dijo eso”. AFP



Sudáfrica

Unos 23 muertos en ritos de circuncisión

Al menos 23 jóvenes, algunos de ellos menores de edad, fallecieron este mes en el sureste de Sudáfrica durante los ritos de circuncisión tradicionales que marcan el paso a la edad adulta, informaron ayer fuentes oficiales. “Son 23 y el número aumenta cada día”, declaró Mamkeli Ngam, el portavoz del Departamento de Asuntos Tradicionales de la provincia del Cabo Oriental (sureste), región que cada año por estas fechas se convierte en un dilema. “Quien incumpla la ley debe ser capturado y arrestado. Ahora tenemos ya más de una veintena de personas arrestadas”, dijo el funcionario y remarcó también que las autoridades trabajan para intentar garantizar la atención médica para practicar los rituales de modo seguro. EFE



Miami

Hacen posible surfear con el presidente

Apodada la “ciudad mágica”, Miami (EEUU) es el lugar donde es posible darse un chapuzón con un Donald Trump surfista, caminar por la cornisa de un rascacielos y atravesar un puente colgante sobre un mar de lava de una sola vez y bajo techo, y además, sacar fotos de la hazaña e impresionar en las redes. El Museo de las Ilusiones, abierto este mes en Miami Beach, es ideal para amantes de selfies en sitios imposibles, solo que en este caso no se pone en riesgo la integridad física. A los visitantes se les anima a ser parte de 40 murales en tercera dimensión con los que se pueden adquirir fotos en las más inverosímiles situaciones. Es un mundo de fantasía e imaginación, posible gracias al juego de perspectiva e ilusión óptica. EFE