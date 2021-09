Cuestionan proyecto para privar de libertad a ocupantes

El monseñor, coordinador de la Pastoral Social, expresó que es necesario mirar con objetividad y no con intereses mezquinos la realidad social de nuestro país, en especial de los sectores vulnerables que han sido olvidados a lo largo de nuestra historia.

“La tierra tiene un fin universal; no se puede seguir pensando en un país que tiene tanta tierra y que se encuentra en manos de unos pocos, porque los pequeños productores no tienen, se les debe dar y acompañar, dar oportunidad a que estos sectores se desarrollen y no solo los grandes se desarrollen”, remarcó el obispo a los miembros de la mesa directiva del Senado.

El obispo hizo dicha observación a los legisladores en relación con el documento que tratará hoy el Senado, que prevé pena privativa de libertad por las invasiones de tierras hasta seis años de cárcel.

Proyecto. El proyecto que es capitaneado por bancadas de la ANR, un sector del PLRA y Patria Querida, había sido postergado y se fijó el tratamiento para la fecha.

Respecto al desenlace que se espera hoy en Senado, el senador proyectista del sector de Honor Colorado, Sergio Godoy, dijo que dependerá de como vote el grupo liderado por Óscar Salomón.

“Será otra de las votaciones en que el sector que responde a Salomón torcerá la votación. Es decir, la mayoría de Añetete, más tres liberales”, resaltó Godoy.

Por su parte el senador Enrique Riera remarcó el hecho de que si la sesión funciona a pleno, habría una mayoría ajustada por la aprobación.