Cuando el gol no va a la cita

El empate a cero dejó la sensación de que General y Guaireña podían ofrecer algo mejor para el espectáculo, principalmente en el primer tiempo. El marcador en blanco, quizá, mereció que al menos una de las situaciones que se generó terminara acariciando los piolines del arco.

El Rojo apareció tratando de imponer su localía, aunque fue el Albiceleste el que tuvo con el enmascarado Nildo Viera la primera sensación de gol con un cabezazo. Clementino González, a su vez, hizo temblar los talones de Espínola en otra situación neta de gol, aunque el primer tiempo no dejó demasiadas cosas como para adornar esta columna. En el complemento, las más claras las tuvo Feliciano Brizuela, quien ratificó que lo suyo no es la definición, aunque Juanito tuvo mucho que ver. El nivel no debería agradar a ninguno.