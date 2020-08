Críticas a Petta por comparar la educación local con otros países

Estudiantes y docentes vertieron su críticas a la gestión del ministro de Educación, Eduardo Petta, quien en su informe de dos años de gestión comparó a la educación local con las de países como Argentina o Chile. Además, lo hizo luego de indicar que en la última evaluación del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (Snepe), no estamos mejor en calidad que en el 2015.

En las redes sociales, padres de familia también cuestionaron sus dichos, lamentando que no se conozca la realidad de muchas familias que no tienen cómo enseñar a sus hijos o no cuentan con dispositivos tecnológicos.

“Estamos al mismo nivel, si no es más, que países de la región como Argentina, Colombia o Chile”, manifestó el titular del MEC en una conferencia de prensa virtual.

Desde la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), comentaron que en el día del lanzamiento de un programa para estudiar materias técnicas, la plataforma colapsó de vuelta el lunes pasado.

“No puede decir que sus plataformas virtuales funcionan bien o que el contenido es satisfactorio, porque no es así”, aseguraron.

Entre los logros destacados, el titular del MEC informó que dieron kits de alimentos a más de 45.000 estudiantes. Se desconoce qué cantidad del resto de 1.500.000 alumnos reciben los paquetes de parte de municipios y gobernaciones.