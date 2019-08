Critican a Caja Municipal por subasta con precios irrisorios

Un minibús Mercedes-Benz Sprinter 310 y una camioneta tipo Van 4x4 Mitsubishi I 400 año 98, con base de G. 2 millones cada uno; dos camionetas Chevrolet Blazer año 2005 a G. 2.400.000 por unidad y nueve motos Yamaha, Kenton Dakar y Leopard 150 a G. 100 mil cada una serán parte de esta subasta pública, denuncian.

Aldo Alvarenga, candidato a presidente del Consejo de la Caja Municipal por el movimiento Facu, denunció que a todas esas máquinas, pese a estar sobre tacos y sin funcionar, se les realizaban supuestas reparaciones de motor, caja, frenos, tren delantero y hasta se les cargaba combustible. “Todo eso esta administración factura indebidamente. No queremos que esos bienes se rematen porque a través de ellos y con peritajes se pueden comprobar esos gastos indebidos”, sentenció.

Concluyó que “la casa quinta de Lambaré donde se realizará el remate es otro de los bienes que estos administradores dejan caer para devaluarlos y venderlos a precios irrisorios. A principios de año intentaron venderla, pero pudimos parar eso”.

respuesta. Miembros de la Comisión de Subasta de la Caja Municipal aseguran que el proceso previo fue legal y es acompañado por el Ministerio de Hacienda.

Fabiana Calabrese, integrante de la comisión, explicó que “la subasta es para dar de baja autos en desuso, con más de 14 años. Se tasan y sale un precio base, no definitivo. No se ponen precios altos cuando las máquinas son viejas. Es para sacarlas del patrimonio”. “Hay un proceso de elección de autoridades y es normal que traten de desacreditarnos. Hubo muchas denuncias, pero se desestimaron por no tener asidero legal”, puntualizó.

Hacen este remate para limpiar la malversación en la que incurren en el manejo de los bienes.Aldo Alvarenga,denunciante.