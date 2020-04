Covid-19: 306 testeos dan negativo, reflejan conducta de Semana Santa

El número de infectados se mantiene en 213, según los datos que publicó en Twitter el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Por quinta vez, el Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó cero positivos, desde el anuncio del primer caso el pasado 7 de marzo.

La cifra de fallecidos se mantiene en 9. Los pacientes internados son 6 y el resto está en aislamiento en sus casas. No hay internados en terapia intensiva. Hay 5 personas recuperadas más y ya son 67. El resumen del reporte epidemiológico del 22 de abril revela que el 80,8% de los casos se concentran en área metropolitana: Asunción y Central. De los nueve fallecidos, 7 estuvieron en terapia intensiva, internados en el sector privado.

ASINTOMÁTICOS EN LA MIRA

Cuatro de cada 10 asintomáticos dieron positivo al Covid-19 en el país. Este dato corresponde a personas a quienes se les hizo el test por tener contacto con casos positivos, según el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. “Se les hizo (el test) por control de contacto, porque eran hijo, hermano de un positivo”.

Un asintomático no presenta tos, dolor de garganta y fiebre. En el país, este grupo corresponde al 40% de los pacientes confirmados. “Es la persona que no tiene ningún síntoma o prácticamente despreciable. Cuando hablamos de despreciables, hay pacientes que tienen luego rinitis alérgica que no le dan importancia, como los fumadores que tienen luego tos y digamos que ellos le culpan su tos al cigarrillo. Son síntomas que pasan desapercibidos”.

Este tipo de pacientes también deben ser aislados para que no transmitan la enfermedad. “Que no tengan síntomas no significa que no puedan contagiar. Tienen una carga viral similar al que un paciente con síntomas”.

El 80% de los contagios se da a través de asintomáticos. “La epidemia se tiene por culpa, digamos entre comillas, de gente que no sabe que tiene la enfermedad. Si yo no me siento enfermo, si no sé que soy portador, estoy infectado pero no enfermo. Me voy al trabajo a compartir socialmente, es el responsable que se perpetúe la transmisión. El sintomático es más fácil, consulta y se le aísla”.

Ante la intención de flexibilizar la cuarentena, el MSP debe elevar el número de muestras diarias para el análisis laboratorial que debe alcanzar un mínimo de 1.000. Actualmente, se llega a un promedio de 400. La idea es llegar a 500 esta semana, y a fin de mes a 1.000 testeos.

“Que se tomen muestras aleatorias. Por ejemplo, que yo pueda irme a la Costanera a hacerme una prueba sin tener síntomas. Eso está previsto. En este momento, ya tenemos más números de pruebas por millón de habitantes comparativamente que Argentina y Brasil. No estamos demasiado mal, pero no estamos óptimos”.

