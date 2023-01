Cortometraje paraguayo es reconocido en Nueva York

Además de obtener el reconocimiento en Norteamérica, la tesis fue seleccionada en otros 10 festivales provenientes de 9 países.

Corto. Yvoty Renda es un cortometraje de ficción que relata la historia de Rosa, una mujer independiente con problemas económicos que se ve obligada a cuidar a su madre que padece de alzhéimer. El objetivo principal es destacar la importancia de la salud mental. En ese sentido, gira en torno a ambas partes de la historia, tanto la hija como la madre que padece de demencia.

En diálogo con ÚH, el director del material manifestó que con este trabajo busca concienciar a las personas acerca de la importancia de cuidar la salud mental. Agregó que es el primer trabajo profesional que llevó a cabo con su equipo, a la espera de que se abran las puertas para todos en este rubro.

Destaque. La producción audiovisual representa a Paraguay de modo sobresaliente en múltiples festival de cine. Además de haber sido otorgada con la Mención de Honor en el citado festival que tuvo lugar en Estados Unidos, en el que competían más de 5400 proyectos realizados en 120 países, el cortometraje recogió otros reconocimientos en variados eventos. En ese sentido, Yvoty Renda obtuvo el premio de voto del público en el Short of the year, de España, además de haber sido seleccionado para el We can fest, de Colombia; Festival Todos somos diferentes, de Chile; el FIFAK –Festival International du Film Amateur de Kelibia– de Túnez: el Festival Internacional Cine Entre Glaciares, de Argentina; el Festival de Cortometrajes Cortos de Vista, de Perú; y el Festival del Cinema di Salerno, de Italia. De igual modo, participará del Festival de Cine Latino e Ibérico de Yale, de Estados Unidos; del Festival Internacional de Bengaluru, de India: y del Certamen Internacional de cortometrajes Roberto Di Chiara, de Argentina.

El elenco del cortometraje está integrado por Violeta Acuña, quien interpreta a Rosa, Olga Vallejos, que encarna a Vicente y Aida Cohene que da vida a Liza. La dirección estuvo a cargo de Savio Argüello, la producción corresponde a Tadeo Velázquez y la dirección de sonido a Omael Cavina. Alicia Martínez ofició de directora de arte y Ruth Strauths se encargó de la dirección de fotografía.



A saber

Propuesta:

Cortometraje Yvoty Renda.





Director:

Savio Argüello



Reconocimiento: Mención de honor en el Student World Imapct Film Festival (SWIFF) de Nueva York, Estados Unidos.