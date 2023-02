City se impone al Arsenal y toma la cima

Por primera vez desde la segunda jornada de la Premier League, el Manchester City es líder. Y lo es porque ganó en el campo del Arsenal, un lugar inexpugnable hasta ayer en el que los de Pep Guardiola se llevaron la victoria por 1-3, gracias a los goles de Kevin de Bruyne, Jack Grealish y Erling Haaland.

Saka había marcado para Arsenal que fue líder durante 20 jornadas seguidas, cedió la primera plaza con el asalto a su templo del Emirates.

Aquí termina, por el momento, el liderato de un Arsenal que queda con 51 puntos, lo mismo que el City, que tiene mejor diferencia de goles (+36 por +26). La única nota positiva para los Gunners es que tienen un partido menos.



Brasil y Ecuador confirman amistosos

La selección de Brasil se medirá el 25 de marzo próximo a Marruecos en un amistoso en Tánger, en el que estará bajo el comando interino del técnico Ramón Menezes, que el domingo se coronó campeón sudamericano con la Sub 20 de Brasil, ante la demora para sustituir al dimisionario Tite.

Se trata del primer partido de Brasil desde que la Canarinha fue eliminada en diciembre pasado del Mundial de Qatar 2022, tras caer por penaltis en cuartos de final ante Croacia, y desde que Adenor Leonardo Bacchi, Tite renunció.

En tanto, la selección de Ecuador también confirmó que disputará dos amistosos de visitante en marzo contra Australia, según señaló Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que todavía no logró contratar al sustituto del argentino Gustavo Alfaro.



Real Madrid golea al Elche, pero sigue lejos

El Real Madrid goleó 4-0 al Elche, con doblete de Benzema, en un partido aplazado de la 21ª jornada de Liga, pero aún sigue a ocho puntos del Barcelona (56 puntos contra 48). Marco Asensio abrió el marcador con una jugada individual (8); Karim Benzema amplió la cuenta al transformar sendos penales (31 y 45+1) y Luka Modric puso el 4-0 definitivo (80’) para evitar que el Barça se escape más.

La victoria merengue mantiene hundido en el fondo de la tabla clasificatoria al Elche, que solo ha ganado un partido de los 21 que ha disputado en el campeonato español.

El resultado fue un reflejo de lo visto sobre el césped del Santiago Bernabéu, donde el Real dominó de principio a fin.



Medina anota en amistoso del CSK

El atacante paraguayo Jesús Medina marcó para su equipo el CSK de Moscú, en amistoso disputado frente al Dynamo de Moscú, que tuvo a otro paraguayo, el defensor Roberto Fernández Urbieta.

Medina ingresó al minuto 60 del compromiso como variante ofensiva por el ruso Fedor Chalov y puso el 2 a 1 definitivo para su equipo en el minuto 80 de juego.

Por su parte, Fernández arrancó de titular en el Dynamo y fue reemplazado al minuto 60 por el uruguayo Nicolás Marichal.

El CSK volverá a disputar un amistoso ante el Rubín Kazán, el domingo 19, previo al arranque de la Copa de Rusia. El equipo del ex liberteño Medina jugará el jueves 23 frente a Krasnodar (11:30), mientras que el Dynamo de Fernández lo hará ante Kylia Sovetov, desde las 9:00.