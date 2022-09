Respuesta de Richarlison contra el racismo

El delantero brasileño Richarlison, víctima del lanzamiento de un plátano en el Parque de los Príncipes de París durante el amistoso Brasil 5-1 Túnez, cargó contra las palabras vacías de los responsables en la lucha contra el racismo e hizo un llamamiento para castigar este tipo de gestos.

“Mientras continúen su bla-blablá y no castiguen, esto seguirá siendo así, pasará todos los días y en todos lados. ¡No hay tiempo, hermano! ¡No al racismo!”, escribió el miércoles el jugador del Tottenham en Twitter. Después de que Richarlison anotase el segundo gol de Brasil, el atacante fue el objetivo de varios proyectiles desde las gradas, entre ellos un plátano, que aterrizó sobre el césped.



Una mujer arbitrará un partido de Serie A

La árbitra italiana Maria Sole Ferrieri Caputi será la primera mujer de la historia en dirigir un partido de Serie A este fin de semana, anunció la federación italiana de fútbol.

La Serie A y la Asociación Italiana de Árbitros (AIA) confirmaron que el partido en cuestión será el Sassuolo-Salernitana del domingo (13:00 GMT). “No es un día cualquiera. Estoy bastante emocionado”, dijo Alfredo Trentalange, director de la AIA durante una rueda de prensa. “Maria Sole debutará en Serie A debido a su mérito. Nosotros no damos privilegios. Ella lo ha merecido. Es un éxito para todo el sector del arbitraje”, continuó. Ascendida a la élite de árbitros en julio, Maria Sole Ferrieri Caputi ya dirigió la temporada pasada 23 partidos de Serie C , uno de Serie B y uno de Copa de Italia.



Lionel Scaloni extiende vínculo hasta el 2026

Lionel Scaloni continuará como entrenador de la selección de Argentina hasta el Mundial 2026, según anunció Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol.

“Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el Mundial del 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. ¡¡Hay Scaloneta para rato!!”, publicó en sus redes sociales el mandatario.

Scaloni, de 44 años tras el Mundial de Rusia 2018, se hizo cargo de la selección nacional Sub 20 y fue designado de forma interina de la absoluta, cargo en el que debutó en setiembre de aquel año ante Guatemala en Los Ángeles (EEUU).



Martino abucheado tras caída de México

El entrenador de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Martino, se retiró abucheado y hasta fue agredido por los hinchas aztecas tras la increíble derrota de la Tri frente a Colombia, en Estados Unidos. El equipo del Tata iba ganando por 2-0, pero se durmió en el complemento y el cuadro cafetero terminó firmando una gran remontada. Los fanáticos mexicanos le gritaron de todo e incluso le derramaron agua al estratega argentino cuando se estaba retirando del campo de juego rumbo a vestuarios. También se vio una botellita que “voló” de las tribunas e impactó contra el propio DT.

Si bien admitió que hubo errores y desorden, el director técnico argentino aseguró que la selección mexicana no fue “borrada del campo de juego” por Colombia en la derrota por 3-2.