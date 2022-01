Ortigoza y Bareiro, en triunfo de San Lorenzo

Con la presencia de dos jugadores paraguayos en su formación, Néstor Ortigoza y Adam Bareiro, San Lorenzo de Almagro venció 2-1 a Estudiantes de La Plata en un partido de preparación para la Liga Profesional Argentina que comienza el 10 de febrero. Con debutantes, incluido el autor de uno de los goles, Ricardo Centurión, el Ciclón llegó a la tercera victoria en cuatro partidos durante la pretemporada. El partido se jugó en Uruguay por la Copa Río de la Plata. El Zorrito Bareiro (foto), sin embargo, ayer, debió abandonar la concentración y regresar a Buenos Aires para realizarse un tratamiento odontológico.



Ramos no cierra la puerta a la selección

“Para mí es un orgullo tremendo representar a mi país, vestir la camiseta de España, con el escudo y mi número. Es una ocasión importante y ojalá pueda seguir haciéndolo, para sumar partidos y poner el listón muy alto”, aseguró el defensa español del PSG francés, Sergio Ramos, con lo que dejó abierta la puerta a su regreso a la Roja. Ramos formó parte de la generación dorada del fútbol español, que además de ese Mundial sumó dos Eurocopas, las de 2008 y 2012. “Es algo irrepetible, difícil de igualar, tres campeonatos consecutivos. Es un reflejo del trabajo de una generación única que ojalá podamos volver a repetir, aunque será muy complicado, porque el fútbol está cada vez más igualado y resulta muy difícil ganar”, dijo el experimentado jugador que el 30 de marzo cumplirá 36 años.



Irán es primer clasificado de Asia para Qatar

Irán es la primera selección clasificada por la zona de Asia (sin contar al local Qatar), y lo hizo luego de vencer por 1 a 0 a Irak. De esta manera, los iraníes clasifican a su tercera cita mundialista de manera consecutiva.

La selección iraní no en vano es la primera clasificada, pues con seis victorias en siete partidos (19 puntos) domina el Grupo A a falta de dos partidos por jugarse.

“Estamos felices, vamos al Mundial”, corearon los hinchas a la salida del estadio. “Es nuestro equipo, son nuestros leones”, añadían, en una jornada que marcó la vuelta de las mujeres a un estadio iraní, luego de su prohibición.



En Premier habrá baja por maternidad

En la Premier League femenina los contratos incluirán desde ahora las bajas por maternidad, así como lesiones y enfermedades de larga duración, esto por primera vez en la historia. El sindicato de jugadores de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés) llegó a un acuerdo con la Federación Inglesa para poner en vigencia estos acuerdos legales que hasta ahora no se tenían en cuenta. “Estamos encantados de confirmar que, tras las negociaciones con la FA, hemos llegado a un acuerdo para que se apoyen cambios relativos a la maternidad, las lesiones y las enfermedades de larga duración en los contratos de las futbolistas”, dijo Marie-Christine Bouchier, directora de fútbol femenino en la PFA. El objetivo, según confesó Bouchier, era lograr la paridad contractual para las mujeres respecto a los hombres.