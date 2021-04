Independiente lo dio vuelta en Asunción

Independiente del Valle de Ecuador, con el paraguayo Brian Montenegro de titular durante los 90’, comenzó perdiendo el partido contra Gremio de Brasil, pero terminó triunfando 2-1 haciendo de local en la noche asuncena del Defensores del Chaco, por la ida de la Fase 3 de la Libertadores. Diego Souza sorprendió a la zaga ecuatoriana cuando iban apenas 9’ de juego. Dueño de la pelota, Independiente igualó a los 53’ por intermedio de Lorenzo Faravelli. El desnivel llegó luego de que Montenegro se metiera en el área, sufriera la falta de Netto, provocara su expulsión y un penal, que convirtió Favarelli. El conjunto ecuatoriano buscó de todas las maneras aumentar el marcador, pero con diez hombres los brasileños se cerraron y se van de Paraguay con la derrota.



Zidane elogia a Messi antes del clásico

El técnico del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, afirmó ayer que desea que Leo Messi siga en el Barcelona. Esto lo dijo en la víspera del clásico contra el equipo azulgrana (hoy a las 15:00, en Madrid), en el que según aseguró espera hacer “un gran partido”. “Que se quede en el Barcelona, está bien ahí... y también para la Liga española”, dijo Zidane sonriente. ”Sabemos el jugador que es, pero son todos muy buenos y vamos a intentar contrarrestar sus fuerzas, vamos a intentar sacar un buen partido con el balón”, afirmó acerca del juego que podría definir el futuro de la liga para el Madrid, con 63 puntos, a tres del líder, Atlético de Madrid (66) y a dos de Barcelona (65).



Optimismo de Always Ready, rival franjeado

Always Ready, el equipo boliviano que enfrentará a Olimpia, tiene su propio canal de TV donde se pudo ver cómo sus jugadores estaban reunidos mirando por televisión el sorteo de la Libertadores en el que se han ubicado en el grupo de Olimpia, Internacional y Táchira.

La reacción de los jugadores fue de alegría y optimismo al escuchar que caían en este grupo. Comunicadores del club calificaron de “grupo accesible” y a Olimpia como un “equipo tradicional del Paraguay”, pero que “no tiene a lo mejor ese nivel como Boca, como River y Palmeiras”. El Always tiene al zaguero paraguayo Nelson Cabrera.