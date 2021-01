Copa del Rey

Betis clasifica, pero Tony es expulsado

El Real Betis eliminó a la Real Sociedad por los octavos de final de la Copa del Rey, al derrotarlo por 3-1, con dos goles en tiempo suplementario. En la delantera del equipo andaluz fue titular el paraguayo Antonio Sanabria. Sin embargo, cuando el partido iba todavía 0-1 en contra del equipo albiverde, a los 75’, Tony recibió la tarjeta y tuvo que palpitar el resto del partido desde las duchas. Sin embargo, tres minutos después de su expulsión (que igualó a diez hombres por equipo) Betis empató por intermedio de Sergio Canales y un doblete de Borja Iglesias (97’ y 111’) puso cifras definitivas a un juego friccionado y equilibrado en el mediocampo. El héroe de la prórroga dijo después del juego que el resultado fue “un trabajo de todos, no únicamente mío”.



Liga México

Juan Escobar da primera victoria a Cruz Azul

El paraguayo Juan Escobar (foto) fue protagonista del único gol del partido en el que Cruz Azul triunfó por 0-1 sobre los Tuzos de Pachuca, en la 3ª jornada del Clausura del fútbol mexicano.Los azules, que no alinearon a Pablo Aguilar, consiguieron el tanto del triunfo al minuto 62, en un tiro de esquina. Allí, Escobar realizó un salto espectacular en el primer palo para conectar el balón y enviarlo al fondo del arco.Cruz Azul sumó su primer triunfo tras dos derrotas y subió al 12º lugar de la tabla, mientras Pachuca bajó al 15º con dos puntos. En la 4ª jornada, Pachuca visitará al Mazatlán el próximo viernes y Cruz Azul recibirá al Querétaro, un día después.



Aniversario

Domínguez cumple lustro en Conmebol

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se refirió ayer a las metas de la institución que dirige desde hace cinco años. El dirigente paraguayo abogó por que “Sudamérica alcance de nuevo las más altas glorias deportivas”, en un mensaje en el que hizo un balance de sus cinco años de gestión. “Hoy hace cinco años, después de mucha reflexión y diálogo con mi familia, asumí el desafío más grande de mi vida profesional”, expresó al recordar que con el apoyo de todas las asociaciones se convirtió en presidente el 26 de enero de 2016.Agregó que en ese entonces la Conmebol “se hallaba golpeada y desprestigiada" por “antiguos dirigentes (que) la habían convertido en una máquina de recaudación personal, con manejos turbios y oscuros”.



Fútbol argentino

Juan Espínola fue presentado en Godoy Cruz

El paraguayo Juan Espínola es el primer refuerzo del equipo argentino Godoy Cruz. El club mendocino dio la bienvenida al ex arquero de Nacional, quien llega a Mendoza como futbolista libre.El futbolista superó las pruebas médicas y firmó por tres años. “Bienvenido, Juan Espínola, al único grande del oeste argentino”, lo saludó el club en sus redes sociales.Godoy Cruz compró el 80% del pase. Antes, Rosario Central había pretendido al golero, pero la cuestión del cupo de extranjeros malogró la operación. Espínola ya tuvo su primer entrenamiento con sus compañeros y este sábado formará parte de la delegación que continuará la pretemporada en Buenos Aires.