David Ferrer será preparador de Zverev

El extenista español David Ferrer, retirado en 2019, anunció su unión al equipo de preparadores del tenista alemán Alexander Zverev, Nº 7 del mundo. “Voy a iniciar un periodo de prueba con David Ferrer en mi equipo”, escribió en Instagram Zverev, quien anunció que no estará en la exhibición de Berlin. Ferrer , 38 años, llegó a ser Nº 3 del mundo, además de subcampeón de Roland Garros.



Atletismo en siete pistas diferentes

Allyson Felix, Noah Lyles, Christian Taylor, Shaunae Miller-Uibo, Ekaterini Stefanidi, Andre De Grasse son algunos de los nombres que participarán de una competencia de atletismo atípico. El 11 de setiembre debía disputarse la final de Diamante en Zurich, Suiza, pero tuvo que ser suspendida. En su reemplazo habrá una competencia en pistas de siete ciudades diferentes de USA y Europa, sin público.



Aplazan la Ryder Cup entre Europa y USA

La PGA of America, la Ryder Cup Europe y el US PGA Tour anunciaron ayer que el torneo de golf que se debía celebrar en Whistling Straits (Wisconsin) del 25 al 27 de septiembre, fue reprogramado el mismo mes de 2021. “Por muy decepcionante que sea, nuestro mandato de hacer todo lo posible para salvaguardar la salud pública es lo que más importa”, dijo el director ejecutivo de PGA of America, Seth Waugh.