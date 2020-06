Jürgen Klopp planea vender y comprar

Con el título de la Premier League casi asegurado (le saca 22 puntos al Manchester City), el entrenador alemán Jürgen Klopp busca encarar la próxima temporada con una revolución, pero con reservas económicas.





En un mundo donde la pandemia por Covid-19 hizo estragos, el club inglés buscará alternativas para mejorar la plantilla. Una de esas, según informó el periódico español AS, es la de revolucionar al plantel con hasta seis ventas para poder incorporar dos nuevos fichajes.

Entre los transferibles están: Xherdan Shaqiri, Divock Origi, Adam Lallana y Dejan Lovren, además de los cedidos Marko Grujic (Hertha de Berlín) y Harry Wilson (Bournemouth). Sin embargo, irá a la búsqueda del portugués Rubén Neves y el delantero español Adama Traoré Diarra, ambos del Wolverhampton.



Moreira retorna a River Plate de Argentina

El paraguayo Jorge Moreira, deja el Portland Timbers de la MLS, donde estuvo jugando desde febrero del año pasado y retorna a River Plate de Argentina, club dueño de su pase.

El lateral por derecha o volante para algunos entrenadores dejó muy buena imagen en el equipo afincado en Oregon, EEUU, donde jugó 32 partidos, sin embargo el efecto covid hizo que el club no esté en condiciones de pagar los USD 1.000.000 que exige River. El club bonaerense no quiso extender tampoco el préstamo y el club norteamericano no está en condiciones de hacer la compra definitiva.

“Estoy extremadamente agradecido a Jorge por su contribución al equipo”, dijo su ex coach, Giovanni Savarese.