Lucas Barrios, el “9” que pidió Maradona

Lucas Barrios, el delantero argentino nacionalizado paraguayo se transformó ayer en nuevo refuerzo de Gimnasia La Plata, equipo que dirige Diego Maradona.

El delantero de 35 años llega libre desde Huracán y firmó por un año, con una cláusula de salida a los seis meses. Recordemos que la Superliga Argentina finaliza a mitad de año y Gimnasia pelea la permanencia.

Barrios había expresado en una entrevista el jueves que en caso que Maradona lo llamara él estaría listo para jugar bajo su dirección. Algo que ocurrió y se dio en horas su arribo al Lobo donde será compañero de Víctor Ayala.



Con mucho fútbol en España y en Italia

Las ligas de España e Italia siguen las disputas de sus campeonatos hoy.

Real Madrid, uno de los lideres del torneo con 40 puntos junto al Barcelona, recibirá al Sevilla, que actualmente es cuarto con 35 puntos (a partir de las 12.00, con transmisión de Tigo Sports +).

Hoy además juegan: Levante vs. Alavés (9.00), Osasuna vs. Valladolid (14.30) y Eibar vs. Atlético Madrid (17.00). Ayer la fecha 20 inició con la victoria del Getafe 3-0 ante Leganés en condición de visitante.

En la Serie A de Italia, también se dará inicio a la fecha 20, Lazio, el tercero en la tabla de posiciones con 42 puntos, recibirá a la Sampdoria de Édgar Barreto desde las 11.00 (transmite ESPN). Además juegan: Sassuolo vs Torino (14.00) y Nápoli vs. Fiorentina (16.45).



Miguel Almirón reta de frente al Chelsea

Miguel Almirón pasa un momento excepcional desde que está en Newcastle, con confianza y goles, esta tarde desde las 14.30 recibirá al Chelsea por la fecha 23 de la Premier League.

La victoria es importante para las urracas, ya que suma 26 puntos en el puesto 13º y de vencer a los blues (que son cuartos con 39 puntos), se pondrán de mitad de tabla para arriba.

Hoy también juega el West Ham de Fabián Balbuena, que se ubica 16º, con 22 puntos, solo un punto por encima de Aston Villa que ubica puestos de descenso. De ahí la importancia de vencer desde las 12.00 al Everton.

Serán ocho los juegos de hoy en la Premier, también saltarán a la cancha el City, Tottenham y Arsenal.