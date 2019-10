Argentinos Juniors vence a Independiente

Argentinos Juniors, de los paraguayos Enrique Borja (jugó los 90’) y Raúl Bobadilla (ingresó a los 71’), aprovechó la caída de Boca ante Racing (0-1) al derrotar 0-1 a Independiente, de Cecilio Domínguez (ingresó a los 34’) para compartir la punta con el Xeneize. El Bicho marcó a los 86’ a través de Elías Gómez. River igualó el viernes 3-3 con Arsenal de Sarandí. El paraguayo Robert Rojas completó los 90’. Hoy a las 11.00, Aldosivi vs. Defensa. A las 13.15, Gimnasia vs. Unión. A las 15.30, Huracán vs. San Lorenzo, y a las 17.45, Rosario vs. Vélez. Mañana, a las 19.00, Central Córdoba vs. Estudiantes y, a las 21.20, Colón vs. Godoy Cruz.











El Barca golea y toma el liderazgo en España

Por la fecha 9, de la Liga de España, el Real Madrid no pudo con el Mallorca y cayó por 1-0, mientras que su acérrimo rival, el Barcelona aprovechó su traspié y goleó al Eibar 0-3 para quedarse como único líder de la clasificación.

Antoine Griezmann a los 13’, Lionel Messi (58’) y Luis Suárez (66’) fueron los encargados de concretar el salto del Barcelona sobre los merengues.

Otros resultados: Getafe 2-0 Leganés, Atl. Madrid 1-1 Valencia y Granada 1-0 Osasuna. Hoy, desde las 7.00, Alavés vs. Celta de Vigo. A las 9.00, Real Sociedad vs. Betis, a las 11.00, Espanyol vs. Villarreal; a las 13.30, Bilbao vs. Valladolid y a las 16.00 Sevilla vs. Levante.



“Fue como una guerra”, comentó Monges

El paraguayo Rubén Monges, quien actualmente milita en el Dorados de Sinaloa (México), relató lo que le tocó vivir durante el tiroteo entre narcos y policías. “Fue como una guerra. Era desesperante”, expresó.

Monges y sus compañeros estaban concentrados aguardando el partido que debía disputar su equipo ante el Atlante. “Nos afectó porque estábamos en medio de la balacera sin poder salir. Escuchábamos disparos de todos lados”, relató. Comentó además, que su mamá le llamó preocupada y le pidió que vuelva a Paraguay. “Mi gente se preocupó mucho. Mi mamá quería que vuelva, pero aún queda mucho por jugar acá”, indicó. “Estoy muy bien. El día a día es muy tranquilo. Esto que pasó no es de siempre”.