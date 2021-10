Corte restablece el pase sanitario para extranjeros en Río

“Para la segunda quincena de noviembre, casi el 100% de los cariocas habrán tomado la segunda dosis. Con el pasaporte queremos decirle al turista responsable que se vacunó: ‘ven tranquilo’. Y al que no se quiso vacunar: ‘por favor no vengas, no serás bienvenido en Río’”, añadió Paes.

El pase implementado por la Alcaldía que comprueba la vacunación contra el coronavirus había sido suspendido el miércoles por un juez de segunda instancia que lo calificó de dictadura sanitaria y lo comparó con la persecución que sufrieron los judíos y otros grupos en la época de Hitler. La medida empezó a ser obligatoria el 15 de setiembre para acceder a puntos turísticos de Río, como el Cristo Redentor y el Pan de Azúcar, a los centros deportivos, muy frecuentados por los cariocas. AFP