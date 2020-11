Corte rechaza acción de OGD sobre pérdida de investidura

La Sala Constitucional de la Corte declaró inoficiosa la acción de inconstitucionalidad promovida por el ex legislador Óscar González Daher en contra de la pérdida de investidura como senador por el periodo 2013 a 2018.

Esta es la primera acción de las varias que están pendientes por la pérdida de investidura parlamentaria, aunque los ministros no se expidieron sobre el fondo de la cuestión, sino que la rechazaron porque perdió vigencia al ser del periodo parlamentario fenecido. La resolución fue dictada en forma dividida por los ministros Antonio Fretes, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón, que integraron la Corte ante la inhibición de sus demás colegas. Fretes y Martínez votaron por declararla inoficiosa, mientras que Jiménez por la caducidad de instancia, ya que no fue instada desde el 2018, conforme señala. PEDIDO. La acción fue presentada por el ex senador Óscar González Daher, bajo patrocinio de la abogada Beatriz María Chaves, en contra de dos resoluciones de la Cámara de Senadores. La primera es la N° 1892 del 16 de diciembre del 2017, por la que le suspende en el ejercicio de sus funciones y sin goce de dieta por 60 días, y exige al fiscal general del Estado la investigación sobre el caso de los audios. La segunda resolución es la N° 1901, del 22 de diciembre del 2017, por la que se declara fehacientemente comprobado el uso de influencias cometido por González Daher y con ello se dispone su pérdida de investidura parlamentaria. La acción dice que las resoluciones vulneran los derechos procesales, de las garantías de igualdad y de la supremacía de la Constitución Nacional, por lo que pedía la nulidad de las resoluciones. VOTOS. El ministro Antonio Fretes votó por que las resoluciones corresponden al anterior periodo parlamentario 2013-2018, por lo que a la fecha “deviene inoficioso el estudio de la acción promovida por el Abg. Óscar González Daher, por haber desaparecido la causa que la motivó”. Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez señala que el hecho de que sea del periodo anterior no lo hacía inoficio. No obstante, alega que en realidad se debía declarar la caducidad de instancia ya que el último trámite data del 8 de febrero del 2018, cuando urgió la resolución. Con ello, ya caducó porque pasaron más de seis meses sin que se moviera. El ministro Martínez Simón se adhirió al voto de Fretes.

Alegatos en juicio oral por audios

Esta mañana, desde las 10:00, en el juicio oral por el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), las partes podrán dar sus alegatos iniciales de parte de la Fiscalía y de las defensas.

Entre el lunes y ayer, miércoles, se dio lectura íntegra al auto de apertura a juicio oral y a la resolución del Tribunal de Apelación que ratificó la resolución.

En el caso, están acusados por supuesto tráfico de influencias y asociación criminal el ex senador Óscar González Daher, el ex ministro Carmelo Caballero y el ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann

Por su parte, el ex legislador Jorge Oviedo Matto está acusado solo por tráfico de influencias.