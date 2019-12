Corte ratifica que no pagará a huelguistas del Poder Judicial

El ministro Manuel Ramírez Candia dijo que los que se plegaron al paro no tienen derecho a recibir salario por los días no trabajados, como también expresó la ministra Mirian Peña que si no se trabaja, no se paga.

Ante esta situación, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Porfiria Melgarejo, mencionó que no presentaron ningún pedido de reconsideración para que los que se plegaron a la huelga cobren por esos días.

Lo que sí están esperando es la calificación de la huelga y de acuerdo con el resultado de dicha calificación tomarán una decisión.

La manifestación de los sindicalizados duró 14 días y levantaron la medida luego de que el presidente de la Corte, Eugenio Jiménez, le haya prometido que el año entrante pedirán un aumento de sueldo para los funcionarios.

Los mismos habían pedido un aumento del 20 por ciento en sus salarios, ya dentro del Presupuesto General de la Nación para el próximo periodo presupuestario.