Coronavirus puede dejar secuelas más graves que vacuna en chicos

“No sé la cifra exacta, pero estos fenómenos (de miocarditis en recién vacunados) son extremadamente raros y en su gran mayoría transitorios con relación a lo que provoca la enfermedad, que son más frecuentes las afecciones y además dejan secuelas”, dijo al señalar que esto figura en las agencias internacionales y en Sistemas de Vigilancia de Vacunas de todos los países.

Por lo que es más peligroso no recibir la vacuna por temor al desarrollo de una miocarditis. Porque de infectarse, el niño puede tener aparejado como secuela el síndrome inflamatorio multisistémico, más conocido como síndrome de Kawasaki. “Las personas evalúan solamente el riesgo al cual se someten para recibir la vacuna; sin embargo, no evalúan el enorme riesgo que representa el no recibir la vacuna. No hay riesgo neutro en este caso; por eso siempre mencionamos la valoración riesgo-beneficio, en cuanto a cualquier intervención farmacológica, sean vacunas o no”, sostuvo.