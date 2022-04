Contratos por casi G. 400 millones para entorno de jefa de Hacienda

ÚH accedió a una nómina de 41 consultores contratados en el 2021 dentro del proyecto “Evaluación de Impacto Social del Programa Adultos Mayores y Mejoramiento del Servicio”, implementado por Hacienda con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La tarea de estas personas es recabar datos in situ para la selección de potenciales beneficiarios del Programa Adultos Mayores.

En el listado figuran un primo, amigos y hasta un compañero de fútbol del hermano de la coordinadora de Identificación y Selección de Adultos Mayores, Rosa Martínez Maciel.

Desde la DPNC señalaron que los consultores, como entraron a través del PNUD, no se configuran bajo la definición de funcionarios públicos.

La funcionaria que depende directamente del director de Pensiones No Contributivas, Juan Ángel Álvarez, tiene un salario mensual de G. 17 millones, aunque en febrero pasado llegó a cobrar alrededor de G. 20 millones, gracias a remuneraciones adicionales.

El presupuesto con que actualmente se cuenta para la ejecución del proyecto es de aproximadamente G. 1.900 millones, según precisó Martínez.

A continuación, algunos contratados y su vínculo con la coordinadora del Ministerio de Hacienda.

José Ayala es el primo de Rosa Martínez y figura con un contrato por G. 24 millones.

Una amiga de Rosa, de nombre Jazmín Rojas, también está en la nómina de consultores. Su contrato es por un monto de G. 48 millones.

ÚH se comunicó con Rojas, quien hace oficina en el edificio de la DPNC sobre la calle Humaitá. Su trabajo, según comentó, es administrativo y consiste en pago de salarios, viáticos.

Dijo conocer a Rosa Martínez recién después de su contratación en setiembre del año 2020. Sin embargo, fotografías en las redes sociales descubren una vieja relación de amistad. Por ejemplo, en una instantánea subida con anterioridad se las ve compartiendo tras un encuentro deportivo, en lo que pareciera ser un festejo de cumpleaños.

La nómina continúa con Juan Lippmann, amigo de infancia de Alexis Martínez, quien es hermano de la coordinadora de Hacienda. Este figura con un contrato por valor de G. 48 millones.

Asimismo, otro amigo de Alexis, de nombre Ángel Fabián Morbello, fue contratado por igual monto.

DEL FUTSAL. Otro nombre que salta en el listado de consultores por su proximidad a la funcionaria de Hacienda es el de Sebastián Moreno, amigo y compañero de fútbol de su hermano Alexis Martínez.

Juegan en el equipo de futsal de una renombrada universidad, a cuyos partidos Rosa Martínez suele asistir.

El contrato de Moreno es por la suma de G. 42 millones.

Rodolfo Cáceres, hermano del compañero de fútbol de Alexis y Sebastián, Julio Cáceres, también fue contratado. El monto total de su contrato es de G. 48 millones.

Otros que fueron incorporados son cercanos a la cuñada de Rosa, Melissa Villamayor, pareja de su hermano Alexis.

Quien sería su primo, Erwin Hannemann, figura con un contrato por G. 48 millones, y su cuñado, de nombre José Arzamendia, por G. 42 millones.

En la planilla también consta el nombre de Armando Acosta, otro amigo de Alexis Martínez. Este, a diferencia de los demás, salió el año pasado tras la conclusión de su contrato.

Acosta conversó con ÚH y comentó que el motivo de su salida se debió a un malestar con su amigo Martínez, quien habría incumplido un acuerdo que tenían, aunque no precisó de qué se trataba. “Yo salí, no iba más a continuar con ellos porque bastante me perjudicaron y mucha plata le hice ganar a ese tipo y el trato que habíamos hecho no se cumplió”, manifestó entre otras cosas.

Última Hora habilitó el correo electrónico: uhinvestiga@gmail.com, donde podés enviar tus denuncias y ponerte en contacto con el equipo de Investigación.

nombre del consultor total contrato.png

Vínculo es con PNUD, no con Hacienda, dice asesor legal

Claudio Zaracho, asesor jurídico de la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC) del Ministerio de Hacienda, dijo que la incorporación de consultores se realizó bajo las reglas y normas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desentendiéndose así de la cantidad de contratados vinculados a una jefa de la institución.

“Todas las vinculaciones que se hacen para el servicio, que es para la aplicación de la pensión alimentaria, están bajo las reglas y normas del PNUD, y como es un llamado abierto, no podemos nosotros limitar”, expresó. “Todos los consultores, ya que están vinculados por las normas y reglas del PNUD, no se configuran bajo la definición de funcionarios públicos ni contratados de Hacienda. Son personas vinculadas indirectamente con el Ministerio, pero vinculadas formalmente con un organismo internacional”, añadió el letrado.

Por su parte, la coordinadora de Identificación y Selección de Adultos Mayores, Rosa Martínez, bajo la lupa en esta edición, negó algún tipo de injerencia en las contrataciones del organismo.