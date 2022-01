Consecuencia propia de la incapacidad desde el arranque

Todo está a contramano. Barros Schelotto sin encontrar el hilo de la producción en la Selección, y evidentemente confundido y apremiado por los tiempos ajustados a una pésima ubicación en la tabla. A esto agreguemos la ineficacia y poca convicción de los jugadores para lograr mejores objetivos. La mezcla está hecha, el pesimismo también y las posibilidades remotas hasta con mucho de ficción para el repechaje. Los números no mienten y esta es la seguidilla de lo irrefutable: El 7 de octubre en el Defensores Paraguay 0–Argentina 0, el 10 del mismo mes Chile 2–Paraguay 0, el 14 en La Paz Bolivia 4–Paraguay 0. En Sajonia Paraguay 0-Chile 1 el 11 de noviembre, el 16 Colombia 0–Paraguay 0 y lo más reciente ante Uruguay. Seis partidos sin un solo gol. Esta es la gráfica de la realidad. Más afuera que adentro, es cuestión de esperar. Y tal como se aprecia al margen de las ya clasificadas Brasil y Argentina al Mundial, la posición de Ecuador es envidiable y la significativa victoria peruana ante Colombia lo ubica en el cuarto lugar con lógicas pretensiones para lo que resta. Uruguay dio un empujón por el 1-0 en la Olla, recuperando en cierta manera la fe y haciendo pisar tierra a la tibia ilusión albirroja de que se podría haber ganado, hecho que no pasó por las razones suficientemente conocidas. No se sabe a qué juega, exceptuando los primeros minutos en que se tomó campo ajeno a base de fuerza y por la obligación de anotar de entrada. Fue fugaz todo, incluso la respuesta del adversario generó dos pelotas en los palos de Silva. El resto es conocido. Godín cruzando la mediacancha, pelota para Suárez y gol. La desazón en campo y tribuna “completó la obra”. La crónica está anunciada. Falta el sello final.DUROS GOLPES Se mudó a Calama la selección chilena para recibir a Argentina y la adversidad tocó la puerta. La Roja se frenó con 16 puntos fuera del repechaje y con una angustiante preocupación para la próxima. Argentina, simple y fácil y aún sin Messi, se encargó de mostrar superioridad de comienzo a fin. Otro sacudón sufrió Colombia, que llenó de público Barranquilla y desilusionó a su afición por la carencia de gol (511 minutos sin marcar); estéril dominio. Una contra de los incaicos decretó el 1-0. Otro de los caídos fue Bolivia, que perdió por goleada ante Venezuela, ahora con la conducción de Pékerman. Los petroleros sumaron 10, quedando a tres de Paraguay y a cinco del equipo de Farías. Una mínima diferencia la hace Chile, sacando un punto de ventaja sobre los tres mencionados. Por los resultados, los que dieron un gran paso fueron Perú, en cuarta posición hoy, y los charrúas en zona de repechaje. PASADO MAÑANA La programación del martes lleva a Paraguay al choque ante el mejor de todos, Brasil, que lo recibirá en el Minerao a partir de las 21:30 con el arbitraje del argentino Facundo Tello y al VAR Patricio Loustau, de la misma nacionalidad. El calendario asigna como arranque el cotejo a verificarse en el estadio Hernando Siles de La Paz con Bolivia–Chile a las 17:00. Pitará Alexis Herrera de Venezuela y en el monitoreo Germán Delfino. A las 20:00 en el Centenario Uruguay-Venezuela, con los brasileños Bruno Arleu en campo y la asistencia técnica de Rafael Traci. Argentina en Córdoba aguarda a Colombia a las 20:30, con la conducción de Raphael Claus y frente a la pantalla Wagner Reway, también brasileño. Ya citamos lo nuestro, cerrando la programación Perú – Ecuador en el estadio Nacional de Lima a las 23:00, con el arbitraje de Wilton Sampaio brasileño, y al VAR Juan Soto, venezolano. CLASIFICADOS Los que ya están anotados para la cita cumbre son, por la zona europea: Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos. Y para el repechaje, habría un choque crucial si cada uno de ellos gana su serie, entre Italia y Portugal por una plaza. El que más presión tiene en ese sentido es la Azurra, por su historia, cuatro veces campeón del mundo, a lo que se agrega su ausencia en Rusia 2018. Por Asia: Qatar como anfitrión y recientemente dio el paso Irán ganándole a Irak. Y por Sudamérica, bien sabido lo de Brasil y Argentina. Aún faltan representantes de Concacaf, África, y Oceanía que tiene tan solo medio cupo. EN MARCHA Con la presencia de General Caballero de Juan León Mallorquín, con debut absoluto en Primera al igual que Ameliano, la vuelta de Resistencia y Tacuary, se levanta el telón del primer campeonato del año con estos juegos: el viernes 4 de febrero Sol de América–Nacional a las 18:15 y Olimpia–General Caballero a las 20:30. El sábado 5 Resistencia–Tacuary a las 18:30 y 12 de Octubre – Libertad a las 20:45, y el domingo Guaireña– Guaraní a las 18:15, cerrando la fecha Cerro–Ameliano a las 20:30. De los paraguayos el primero en participar en la doble competencia, doméstica e internacional es Olimpia, que el 9 de febrero en Perú enfrentará a Cesar Vallejo, en el arranque de la Copa Libertadores de América.