Concertación no es atractiva para electores, dice Richer

Teniendo en cuenta que a su criterio desde la ANR no hay variación, lo importante en este caso es la oposición. “Yo lo que creo es que la Concertación con el nivel de convocatoria que tuvo, siendo que usaron el padrón nacional, realmente debería de preocuparles, no esconder la basura debajo de la alfombra, eso es un problema real”, insistió.

El legislador sostuvo que así como está compuesta la Concertación, no podrá generar entusiasmo.

“Digo eso porque creo que el formato de la Concertación no genera el entusiasmo suficiente para hacer una gran convocatoria para abril del 2023. Esos 146.000 votos, más allá de los votos liberales para el Senado, que yo creo que está entre el PEN, el PPQ y los otros partidos. Y para los que dicen que no se fue ningún colorado a votar, ¿y los independientes? ¿Los que no tienen partido? No llegó evidentemente la propuesta de la Concertación, es decir, a partir de ahora espero que sepamos entender la situación y hay que reformular, no la Concertación, sino la oposición”, propuso Richer.

Las elecciones internas tuvieron una muy baja participación para la Concertación, con solo 11%, aunque solo compitieron candidaturas para la Presidencia de la República. Las listas parlamentarias corresponden a cada partido, fuera de la Concertación. Resultó ganador Efraín Alegre, junto con su dupla para la vicepresidencia Soledad Núñez.

Esta chapa se enfrentará al ganador del Partido Colorado, el cartista Santiago Peña, con su compañero Pedro Alliana, además de la chapa de Euclides Acevedo y Jorge Querey.



