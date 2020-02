Concejal de Trinidad denuncia el uso indebido de vehículos

Esta irregularidad fue denunciada por el edil colorado ante la Contraloría General de la República a través de un escrito con fecha del 16 de enero de este año, expediente que tuvo mesa de entrada el 24 del mismo mes con el número 007922. En la formal denuncia presentada por el concejal Vera (Osvaldo) en contra del intendente Arístides Aguilar, también colorado, se señala con evidencias la transgresión de la Ley 704/1995 de parte del ejecutivo municipal de Trinidad. En la denuncia ante el ente contralor se puede observar que el concejal arrimó como pruebas o evidencias fotografías y videos del vehículo municipal que fueron tomados incluso en el domicilio del intendente.

Cabe señalar que el artículo 5° de la Ley 704/1995 dice que cada vehículo del sector público llevará pintado en parte visible dentro de un recuadro no menor a 1.000 centímetros cuadrados, el nombre de la repartición pública o ente con la leyenda “uso oficial exclusivo, el número del registro y el número asignado por la oficina respectiva”. Asimismo, en su articulo 6° esta ley “prohíbe el uso y tenencia de vehículos del sector para fines particulares o ajenos a la función específica”.

El incumplimiento o violación de esta normativa, prevé multas de entre 20 a 30 jornales mínimos y en caso de reincidencia el doble de la multa; en caso de presentar una tercera infracción por el mismo delito se prevé la pérdida del empleo e inhabilitación para la función pública por espacio de 5 años.

Entre los vehículos que se señalan dentro del patrimonio municipal de Santísima Trinidad y que no llevan adherido el logo municipal, están 2 camiones Chevrolet S10 (año 2010 y 2015), un minibús y un tractor. “Preocupado por el uso o más bien mal uso de los vehículos municipales, me he constituido a la Contraloría para hacer una formal denuncia de esta situación. Como concejal no estoy de acuerdo con ciertas situaciones que se están dando en mi distrito, por ello realicé la denuncia como corresponde con evidencias y solicité al contralor tomar intervención en este caso, y efectivamente ya vinieron. Lo único que queremos es que se transparente todo el actuar y el uso de los vehículos propiedad de la Municipalidad de Trinidad”, indicó Osvaldo Vera.